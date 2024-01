I luoghi di Caserta tra arte e buon cibo

È la città più borbonica d’Italia e anche la patria della mozzarella di bufala che scende giù nello stomaco come un elisir di bontà che non si dimenticherà. Ecco perché iniziare l’anno a Caserta, dopo essere passati magari ad Alvignano, nel Medio Volturno, dove si trova dagli inizi dell’800 la Fattoria Pagliuca, per assaggiare queste pepite di latte fresco, può costituire l’aperitivo ideale per dodici mesi di viaggi e scoperte succulente.

