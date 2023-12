I Maccheroncini di Campofilone scommettono sull’export

Ascolta la versione audio dell'articolo

I Maccheroncini di Campofilone, prodotti all’interno dei 12 km. quadrati del piccolo borgo sulle colline del Fermano, sono l’unica pasta all’uovo secca italiana, e tra le poche in Europa, ad aver ottenuto 10 anni fa l’indicazione IGP. Il distretto non ha la dimensione né il peso economico di quello calzaturiero, ma ha l’ambizione di diventare uno dei punti di riferimento all’interno della filiera enogastronomica delle Marche.

Si tratta di una pasta lunga e molto sottile, sempre inferiore al millimetro, e ricca di uova di gallina, ben dieci per ogni chilo di semola. La produzione è artigianale e segue la tradizione delle sfogline del posto, le donne che spianavano la pasta con il mattarello fino a farla diventare fili di velo dorato; questi vengono adagiati su fogli di carta alimentare e lasciati essiccare a basse temperature. Al tatto è una pasta molto porosa e questo fa sì che sia in grado di assorbire fino al doppio del proprio peso in ragù. Le prime tracce risalgono al 1400, ma è all’inizio del ‘900 che diventano la pasta in uso nelle case nobiliari, tra le quali quella di Giacomo Leopardi, che menziona i Maccheroncini di Campofilone tra i suoi piatti preferiti.

E ancora oggi è una produzione di nicchia, che coinvolge le sole sei aziende del distretto (Marcozzi, La Campofilone, La Pasta di Campofilone di Marilungo, Pastificio artigianale Carassai, F.lli De Carlonis e Spinosi), tutte a conduzione familiare, che occupano complessivamente poco più di 110 addetti diretti, figure artigianali con competenze che vengono tramandate di genitori in figli.

L’indicazione geografica Maccheroncini di Campofilone certifica mediamente, dal 2011 ad oggi, una produzione media annuale di 90 tonnellate, che finiscono anche sui mercati esteri e, in particolare, in Germania, Austria e Francia. Nello stesso modo con cui sono realizzati i maccheroncini, il distretto produce oltre mille tonnellate di altre specialità di pasta secca.

Dopo alcuni anni di tentativi, le aziende sono riuscite a fare fronte comune all’interno di un consorzio, riconosciuto dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. «È innanzitutto un’iniziativa a beneficio dei consumatori – spiega il presidente Gabriele Marcozzi -, perché consente di tutelare la IGP dalle prime imitazioni e fa chiarezza sulle caratteristiche della pasta e sul luogo dove viene prodotta». Stare insieme significa anche aprirsi «a Stati Uniti, Canada, Paesi arabi e asiatici, dove la pasta italiana artigianale e di qualità è ricercata, potenziando le azioni di marketing internazionale» e fare dei Maccheroncini di Campofilone IGP un bene immateriale, «parte integrante della capacità attrattiva delle Marche e non solo del Fermano».