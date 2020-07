I magnifici cinque di BlueBell, gli attivisti discreti di Piazza Affari

Sembra un'accattivante trovata di marketing, se non fosse che BlueBell di battaglie di principio ne ha fatte. La più dura l'ha combattuta a Siena, durante la crisi del Monte dei Paschi. Alessandro Profumo, all'epoca a capo della disastrata banca, lo bistrattava, ricorda Bivona: “Quante azioni ha lei? E Bivona, che di azioni ne aveva solo nove, con aplomb britannico replicava di “averne abbastanza da costringerla a rispondermi e rendere conto al mercato”. Le lunghe e puntuali lettere al Presidente del consiglio Matteo Renzi, alla Bce di Mario Draghi, alla Bundesbank sono rimaste inascoltate. Ma, alla fine, sulla banca più antica del mondo ha avuto ragione: Mps fu costretta a rivedere I bilanci e oggi c'è un processo in corso. Ma Profumo gli ha chiesto 30 milioni di euro di danni per diffamazione.

Un curriculum di tutto rispetto per un fondo con 6 anni di vita. Bluebell è nata nel 2014, ma il fondo vero e proprio ha appena 8 mesi di vita. Bivona e il partner Taricco, veterani delle banche d'affari, ex Morgan Stanley il primo ed ex JP Morgan l'altro, all'inizio erano solo una piccola boutique di consulenza: studiavano dossier, andavano alla ricerca di società quotate che ritenevano malgestite. Poi con un pacchetto “attivista” chiavi in mano andavano a bussare alla porta dei fondi a cui vendevano il caso: hanno più volte trovato aperta quella di Elliott il fondo americano di Paul Singer.

È dietro suggerimento di Bluebell, Elliott che ingaggiò la lunga battaglia su Ansaldo STS, scalata da Hitachi: il fondo costrinse i giapponesi ad aumentare il prezzo dell'Opa. E poi, il dossier ancor più complesso di TIM. Bluebell si ingrandisce e ingaggia un pezzo da novanta: Francesco Trapani l'uomo che per quasi 20 anni ha guidato Bulgari e che Taricco aveva incrociato nel 1995 quando Jp Morgan porta in Borsa la casa di gioielli. E proprio grazie Bluebell Trapani ha fatto l'affondo su Tiffany: entrato nel titolo quando stava a 70 dollari e ora con la scalata di LVMH sul colosso del lusso il titolo vale 135 dollari.

Il portafoglio Bluebell e la filosofia delle porte chiuse

Dopo anni a lavorare per altri, hanno deciso di mettersi in proprio con un loro fondo: Bivona e soci hanno raccolto 60 milioni di euro e hanno iniziato a investire. Al momento il fondo ha 13 posizioni: quelle pubbliche, al di là di Mediobanca, sono Hugo Boss, la casa tedesca del lusso, a fianco di altri due storici investitori italiani, la Tip di Giovanni Tamburi e la famiglia Marzotto, e dove Bluebell ha spinto per la cacciata dell'ex amministratore delegato; Lufthansa e Gam. Il fondo fa campagne contro grandi aziende, ma con quote piccole.Bivona si paragona al fondo Amber, che in Italia è il fondo attivista più attivo: conosce bene Joseph Ourghulian, il finanziere armeno-americano anche lui di stanza a Londra, con cui ha anche condiviso la battaglia su Ansaldo STS.

Ma Amber fa più battaglie assembleari (storiche quella su Parmalat contro Lactalis e quella su Impregilo che portò alla vittoria di Pietro Salini). Bivona, invece, la pensa diversamente: “L'Europa non è un mercato da Proxy Fight”, le battaglie all'ultimo voto. Bluebell non si presenta in assemblea a cercare esposizione mediatica; preferisce un attivismo silenzioso, fatto di incontri riservati coi manager, in ossequio a un altro motto, quello che “I panni sporchi si lavano in casa”.All'epoca di Siena fu accusato di voler solo far cadere il titolo, uno speculatore che vendeva allo scoperto. Lui non aveva mai fatto mistero di essere “short” sulla banca, ma poi anche la Bce gli diede ragione.