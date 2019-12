I manager di Campari, Eataly e Coop al top per reputazione online La classifica è stata stilata dall'osservatorio Reputation Science e prende in esame news e menzioni in Rete considerando per ogni contenuto l'apporto reputazionale in termini sia quantitativi che qualitativi di Giambattista Marchetto

Bob Kunze-Concewitz (Afp)

In testa alla classifica c'è il Ceo di Campari Bob Kunze-Concewitz con un punteggio di 44,40, seguito dal fondatore di Eataly Oscar Farinetti (41,63) e da Maura Latini, Ad di Coop Italia, con 39,66 punti. È questo il podio dei top tra i top manager delle principali aziende italiane del segmento food non per indici finanziari o profitti macinati, ma considerando la Web Reputation. La classifica è stata stilata dall'osservatorio Reputation Science (nato dalla joint venture tra Community Group e Reputation Manager) e prende in esame i canali del Web 1.0 (news e menzioni), quelli sul Web 2.0 (blog, social network) e l'evoluzione storica, calcolando per ogni contenuto l'apporto reputazionale in termini sia quantitativi (volumi) che qualitativi (valori).





Nel periodo di analisi di questa prima rilevazione (ottobre-novembre 2019) l'Osservatorio rileva come la riapertura l’11 novembre dello storico Camparino in Galleria Vittorio Emanuele a Milano abbia spinto il posizionamento di Kunze-Concewitz, mentre Farinetti avrebbe guadagnato posizioni grazie alla partecipazione al Taormina Gourmet e all'intervento pubblico che ha portato alla donazione di un criocongelatore al centro trapianti di midollo osseo di Piacenza; la Latini risulta invece medaglia di bronzo per la nuova campagna di comunicazione Coop dedicata alla lotta al disagio economico.



Subito sotto al podio si segnalano Guido Barilla, Lapo Civiletti Ceo di Ferrero, Antonio Ferraioli presidente e ad di La Doria, Marina Nissim Ceo di Bolton Group.