I manager e quel sogno di un ritorno all’era pre-Covid

Fa infine riflettere un ulteriore dato, che chiude idealmente il cerchio di una situazione in forte evoluzione. Ben il 44% delle figure con poteri di assunzione (profili HR e team leader) esita a riprendere un dipendente che ha lasciato l'azienda e solo un manager su cinque assicura che prenderebbe in considerazione il profilo di ritorno solo in caso di persona esemplare ed eccezionale nello svolgimento della sua professione. L'esperienza, la familiarità con i processi aziendali e il livello formativo dei lavoratori “boomerang”, come suggerisce Maccagni, possono in realtà essere un ottimo antidoto alla carenza di talenti e alla necessità di ricoprire determinate posizioni scoperte.

Da un'altra indagine condotta a livello europeo, il “Global Re:work Report 2023” di Kelly, colosso internazionale del recruitment e dell'head hunting, è invece emerso un “nuovo” cluster di lavoratori ad elevato valore aggiunto che non ha intenzione di lasciare il proprio impiego, grazie all'attenzione riservata loro dalle rispettive aziende in termine di esigenze lavorative e personali. Sono i “dedicated performer”, figure che riescono ad avere un impatto positivo sull'efficienza e produttività e che trovano nel benessere (fisico e mentale), in carichi di lavoro più gestibili, nelle prospettive di crescita professionale e nella Diversity & Inclusion i fattori che li inducono a non cambiare organizzazione. C'è, per contro, il classico rovescio della medaglia. Dei circa 4.200 lavoratori oggetto di indagine (italiani compresi), il 33% potrebbe lasciare la propria azienda nei prossimi 12 mesi alimentando di fatto una comunità di workers “instabile” che cerca maggiori tutele e soddisfazioni nell'attuale incarico e che le rispettive organizzazioni non riescono invece a garantire.

Il report evidenzia quindi in modo netto l'incapacità di alcune organizzazioni di ispirare e coinvolgere i propri lavoratori, alimentando il disinteresse per il lavoro a livelli già significativi: il 45% dei talenti europei (percentuale che vale anche per gli italiani) hanno dichiarato in tal senso come stiano fornendo solo il minimo indispensabile di ciò che il loro ruolo richiede contrattualmente, mentre solo il 35% dice di apprezzare le mansioni che svolge quotidianamente, con i lavoratori di Italia e Francia in testa alla classifica degli scontenti. Non meno preoccupante, infine, il dato che vede il 42% dei circa 1.500 manager intervistati ammettere di non riuscire a sfruttare appieno il potenziale della propria forza lavoro.

In questo scenario a luci e ombre marcato da un gap di competenze disponibili che non accenna a diminuire e da fenomeni che allontanano le persone dal posto fisso, la buona notizia arriva per l'appunto dai “dedicated performer” e dal loro attaccamento all'azienda dettato da condizioni di lavoro favorevoli. Quali? In cima alla lista delle virtù primeggiano le opportunità di sviluppo delle proprie competenze (voce citata dal 35% del campione esaminato), la progressione di carriera e un buon equilibrio tra lavoro e vita privata.