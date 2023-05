I Maneskin “incoronati” a Londra: tutto esaurito alla O2 Arena

Beatlesmania al contrario

Inutile cercare i biglietti per il concerto: sono esauriti da molto tempo. I tagliandi furono messi in vendita inizialmente nel 2021, per il precedente tour “Loud Kids”, poi bloccato dal Covid, ed erano già stati polverizzati. Oltre alla forte valenza musicale, perché non è da tutti riempire la O2 Arena, significa anche un incasso notevole: con prezzi che partono da 40 sterline per le tribune più lontane agli oltre 100 per la platea, si stima un incasso milionario. Per la prima a volta nella storia della musica, un gruppo italiano fa “Sold Out” a Londra. Da sempre, sono gli artisti inglesi a spopolare in Italia. Stavolta, invece, va in scena una Beatlesmania al contrario: rocker italiani che attirano folle nel Regno Unito, paese esportatore netto di musica, è come vendere frigoriferi agli eschimesi.

Londra e Liverpool, corsi e ricorsi

Sempre a proposito di concidenze, la tappa britannica del tour mondiale “Kids get louder” (ragazzini ancor più sonori), edizione aggiornata del Loud Kids tour (sospeso per colpa del Covid) cade anche nella settimana dell’Eurovision, ospitato a Liverpool, per l’indisponibilità dell’Ucraina in guerra. Fu proprio al concorso internazionale di musica che decollò la carriera di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas: nel

2012 vinsero con la melodica-metallara “Zitti e Buoni”, con cui avevano già sbancato al Festival di SanRemo dello stesso anno (doppietta riuscita solo a Toto Cutugno). Corsi e ricorsi storici.

Energia sul palco

Nell’arena di Greenwhich, il gruppo suonerà dal vivo i brani dell nuovo album “Rush”. Il disco, una spremuta di energetico e orecchiabilissimo rock, dove compare anche il mostro sacro Tom Morello, è il primo cantato in inglese dalla band, cosa che aiuterà l’esibizione davanti a un pubblico anglofono. La discografia della banda romana, scoperta da Manuel Agnelli degli Afterhours, nelle vesti di talent scout di X-Factor (unica volta in cui un talent show abbia veramente lanciato un artista), è per ora limitata a una manciata di album. Ma la carismatica sensualità e la dirompente presenza scenica di Damiano, vero animale da palcoscenico, più che compenseranno una scaletta non ancora da decane celebrità.

