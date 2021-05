I Maneskin trionfano agli Eurovision 2021. L’Italia vince dopo 31 anni

2' di lettura

I Maneskin trionfano all'Eurovision Song Contest con 'Zitti e buoni', vincitrice già del Festival di Sanremo. La band romana ha ottenuto 524 voti piazzandosi prima di Francia e Svizzera. A far schizzare il gruppo in vetta alla classifica il voto del pubblico che li ha fatti salire dal quarto al primo posto. L'Eurovision tornerà così in Italia dopo 31 anni, dopo che nel 1990 aveva vinto Toto Cutugno. Prima di lui aveva vinto solo Gigliola Cinquetti nel 1964. Dopo la vittoria Damiano, frontman dei Maneskin, ha detto sul palco: «Rock'n roll never die». I Maneskin hanno poi rieseguito il brano, questa volta senza censura.

«Siamo onorati e felici, ringraziamo tutti. Ma questo per noi è solo l'inizio, da domani incominceremo a suonare ovunque». Sono le prime parole di Victoria, bassista dei Maneskin, in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Eurovision Song Contest. E, nonostante i festeggiamenti e le emozioni, è il momento dei ringraziamenti: «Ai giornalisti, alla delegazione, a tutti gli altri artisti in gara. Abbiamo trovato un ambiente super amichevole, ci siamo divertiti, è stato bellissimo», dice Damiano.

Anche se, aggiunge Victoria, l'attesa è stata peggiore rispetto al Festival: «A Sanremo tutto è più veloce, qui la votazione è lunga e crea più ansia». Ma il messaggio dei Maneskin è sempre lo stesso, che è il loro “trucco” per il successo e il consiglio ai giovani artisti che vogliono intraprendere il loro stesso percorso: «Rimanere se stessi e non curarsi degli stupidi commenti della gente. Noi suoniamo musica che amiamo e questo non ha prezzo. L'importante è essere coerenti con chi si è».

Immediate e di grande soddisfazione le reazioni italiane alla vittoria della band romana. I primi complimenti sono di Toto Cutugno, ultimo vincitore italiano dell’Eurovision, nel 1990: «Posso finalmente passare il testimone ai Maneskin che dopo 31 anni hanno riportato il tricolore della canzone italiana a vincere il prestigioso Eurovision Song Contest. Bravi ragazzi. Un grosso in bocca al lupo per la vostra carriera. Forza Italia, viva la musica». Anche la politica commenta la vittoria dei Maneskin, da Giuseppe Conte, alla sindaca di Roma Virginia Raggi, al ministro degli Esteri Di Maio fino a un tweet di complimenti da Palazzo Chigi.