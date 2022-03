I «meal kit» di Quomi a 15mila famiglie italiane. Raccolti fondi per 2,5 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

È nata nel 2016 da un’idea di Andrea Bruno e Daniele Bruttini, quando l'utilizzo del canale internet per gli acquisiti in ambito food non era così diffuso come oggi, e ha raggiunto oltre 15mila famiglie italiane, distribuendo più di 300mila pasti. Quomi è un servizio di spesa online la cui peculiarità è quella di variare ogni settimana le ricette suggerite dagli utenti sulla piattaforma e di spedire a casa del cliente tutto l'occorrente per prepararle, utilizzando ingredienti freschi già dosati e pronti per essere assemblati e cucinati in pochi minuti.

Il vanto della start up milanese è per l'appunto quello di essere un pioniere del “meal kit delivery” in Italia e di aver fatto della qualità degli ingredienti (alimenti stagionali e non provenienti da allevamento intensivo) e della sostenibilità (packaging riciclabile o compostabile) i suoi punti di forza.

Dopo aver raccolto in questi anni finanziamenti per circa 2,5 milioni di euro (di cui 900mila solo nel 2021 grazie anche all'investimento da parte di Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital) e annoverato fra i soci realtà come l'incubatore Digital Magics, il futuro prossimo di Quomi è focalizzato sulle opportunità generate dall'attuale situazione di mercato.

«Negli ultimi due anni – spiega Nicoletta Greco, neo amministratore delegato e socia della start up dal 2017 – è aumentata la penetrazione delle vendite online di food & grocery, molti consumatori hanno iniziato a sperimentare nuovi modelli di acquisto il modello dei meal kit piace perché aggiunge un valore tangibile per il cliente: toglie lo stress della spesa, soprattutto per chi a poco tempo a disposizione, permette di sperimentare piatti nuovi ogni settimana in linea con i principi della dieta mediterranea ed elimina il problema degli sprechi».

Ordinare su Quomi i kit per preparare i piatti preferiti, oltre a cassette di frutta e verdura e atri prodotti freschi, è decisamente semplice: basta accedere al sito, selezionare le ricette preferite tra quelle proposte e ricevere a casa la box contenente le istruzioni per preparare i piatti. Gli alimenti a disposizione dei consumatori, fanno notare i diretti interessati, arrivano direttamente dai circa 80 produttori partner della piattaforma, senza alcun passaggio ulteriore della catena distributiva. Il nuovo salto in avanti, come conferma ancora Greco, si farà grazie ai giovani talenti – rigorosamente appassionati di food e innovazione – che entreranno nel team nelle funzioni Marketing, Customer Care, Supply Chain, Tech, prodotto e acquisti.