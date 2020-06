I media (inquinati) come l’ambiente e il bisogno di una nuova ecologia Fausto Colombo si rifà alla più recente sensibilità ecologica nei confronti dell’ambiente fisico in cui viviamo per lanciare un allarme e un appello a salvaguardare anche lo spazio digitale in cui tutti ormai ci muoviamo comunemente di Massimo Donaddio

La comunicazione come il nostro pianeta Terra, soggetta a inquinamento e bisognosa urgentemente di una nuova attitudine ecologica, prima che sia troppo tardi e venga corrotta definitivamente. Il paragone è di Fausto Colombo, docente di Teoria della comunicazione e dei media all'Università Cattolica di Milano, fresco autore di un agile saggio per Vita e Pensiero dal titolo “Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile”.



Un ambiente inquinato

Giustamente l'autore si rifà alla più recente sensibilità ecologica nei confronti dell'ambiente fisico in cui viviamo, testimoniato tra gli altri da papa Francesco e dall'enciclica Laudato si' come dal movimento di Greta Thunberg e dei “Fridays for future”, per lanciare un allarme e un appello a salvaguardare anche lo spazio digitale in cui tutti ormai ci muoviamo comunemente, affinché sia sempre più preservato da tendenze e comportamenti distorti che rischiano di renderlo sempre meno abitabile da molti a causa dei discorsi d’odio che spesso riempiono il web e in particolare i social network, le conoscenze false (fake news), l’esibizionismo ma anche il controllo e monitoraggio continuo degli utenti da parte della grandi piattaforme online.

La sfida di Colombo, allora, è quella di stimolare il lettore a riflettere sulla qualità della comunicazione attuale, per poter scegliere con maggiore consapevolezza come utilizzare i media, nel tentativo (titanico?) di guidarli verso una direzione più proficua e anche più rispettosa della dignità umana e di coloro – uomini e donne, e ancora di più i minori – che ne hanno fatto uno spazio in cui “abitare” e vivere.

La società mediatizzata

Questa tendenza contemporanea è così forte che a buon diritto gli studiosi parlano di una società – la nostra – mediatizzata, cioè completamente permeata dalle tecnologie della comunicazione e dove i grandi colossi che a questo ambito fanno riferimento (come Google, Facebook, Apple, ma anche Amazon e Microsoft) sono diventati le più grandi realtà economiche del pianeta, inaugurando quello che alcuni chiamano il “capitalismo digitale”.

D'altronde la gestione di un numero immenso di dati, anche personali, degli utenti (attraverso gli algoritmi) e la loro conversione in “fatturato” – attraverso la pubblicità ma non solo – suscitano inevitabili domande sull'uso da parte delle grandi compagnie di questi dati e sulla loro concentrazione nelle mani di poche imprese di dimensioni gigantesche, il cui obiettivo principale è comunque generare utili. La nuova merce fondamentale del “capitalismo digitale” è così rappresentata dai comportamenti degli utenti, in quanto trasformabili in dati, poi rivendibili sul mercato al migliore offerente, sia in ambito commerciale che politico-ideologico.