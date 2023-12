I media spagnoli contro Meta: intentata causa da 600 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuova grana europea per Meta, che deve fare i conti con una causa intentata dagli editori spagnoli che potrebbe costare 600 milioni di dollari alla holding di Mark Zuckerberg. La vicenda è legata a un’accusa ben precisa di concorrenza sleale nel mercato pubblicitario. E il rischio più concreto, per Meta, è che la causa possa diffondersi a macchia d’olio in tutti gli altri Paesi dell’Unione.

L’associazione spagnola dei media, AMI, ha reso noto attraverso una nota che la causa è stata intentata collettivamente dai giornali venerdì scorso (1 dicembre) presso un tribunale commerciale, e accusa Meta di aver violato le norme europee sulla protezione dei dati personali tra il 2018 e il 2023. Da Madrid sostengono che il «massiccio» e «sistematico» utilizzo dei dati personali degli utenti delle piattaforme Facebook, Instagram e Whatsapp conferisce alla holding di Mark Zuckerberg un vantaggio sleale nella progettazione e nell’offerta di annunci personalizzati. E questo, secondo i media spagnoli, si traduce di fatto in concorrenza sleale.

Nessun commento, per ora, da parte di Meta, che secondo fonti vicine alla società starebbe prima aspettando l’incartamento legale, per capire come muoversi.

Il gruppo di editori denuncianti, tra cui Prisa - che pubblica il principale quotidiano spagnolo, El Pais - e Vocento , il proprietario di ABC, sostiene che la maggior parte degli annunci inseriti da Meta utilizzano dati personali ottenuti senza il consenso esplicito dei clienti. E questo, se confermato, violerebbe il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR) in vigore da maggio 2018. Lo stesso GDPR, infatti, prevede che qualsiasi sito web richieda l’autorizzazione agli utenti per conservare e utilizzare i dati personali.

Un’accusa che, allora, ha valore per qualsiasi altro Paese dell’UE. E infatti Nicolas Gonzalez Cuellar, uno degli avvocati che segue i giornali spagnoli in questo percorso, sottolinea come «in qualsiasi altro Paese dell’UE, lo stesso procedimento legale potrebbe essere avviato».