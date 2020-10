I medici: «Se terapie intensive sature, non si decida in base all'età» La raccomandazione è che in caso di di risorse l’accesso alle terapie intensive sia deciso caso per caso in base a diversi parametri e non solo quello anagrafico

Con le terapie intensive che si stanno riempiendo progressivamente in tutta Italia torna la paura, già vissuta lo scorso marzo, di trovarsi in una situazione in cui dover scegliere chi far accedere alle rianimazioni. Il tema, che non è solo italiano, è stato affrontato da un documento congiunto della Fnomceo, la federazione degli ordini dei medici, e dalla Siaarti, la società scientifica che riunisce i rianimatori. Se c'è carenza di risorse, è la raccomandazione dei medici, l’accesso alle terapie intensive va deciso caso per caso in base a diversi parametri e non solo sull'età, fermo restando che anche a chi rimane escluso bisogna fornire le migliori cure possibili.

I criteri di accesso alle terapie intensive

«Se lo squilibrio tra necessità e risorse persiste, la precedenza per l’accesso ai trattamenti intensivi va a chi potrà ottenere grazie ad essi un concreto, accettabile e duraturo beneficio, applicando criteri rigorosi, concorrenti e integrati, valutati caso per caso - scrivono Fnomceo e Siaarti -. la gravità del quadro clinico, le comorbilità, lo stato funzionale pregresso, l'impatto sulla persona dei potenziali effetti collaterali delle cure intensive, la conoscenza di espressioni di volontà precedenti nonché la stessa età biologica, la quale non può mai assumere carattere prevalente». Il documento ribadisce che anche chi non viene trattato in terapia intensiva non può essere abbandonato.

Il fattore età

Il tema era emerso già nei momenti più duri della 'prima ondata', quando un documento interno della Siaarti faceva riferimento alla necessità di privilegiare la «maggior speranza di vita». «Può rendersi necessario porre un limite di età all'ingresso in TI - scriveva all'epoca la Siaarti, suscitando numerose polemiche -. Non si tratta di compiere scelte meramente di valore, ma di riservare risorse che potrebbero essere scarsissime a chi ha in primis più probabilità di sopravvivenza e secondariamente a chi può avere più anni di vita salvata».

Le scelte di Svezia e Svizzera

Il problema si sta facendo sentire anche negli altri paesi, e ad esempio aveva portato a marzo la Svezia a scegliere di non ammettere in terapia intensiva pazienti con più di 80 anni. In Svizzera ad esempio pochi giorni fa è stato pubblicato un documento dei rianimatori in cui si scrive che «se a causa di un totale sovraccarico del reparto specializzato si rende necessario respingere pazienti che necessitano di un trattamento di terapia intensiva, il criterio determinante a livello di triage è la prognosi a breve termine. L'età in sé e per sé non è un criterio decisionale applicabile. Essa, tuttavia, viene considerata indirettamente nell'ambito del criterio principale “prognosi a breve termine”, in quanto gli anziani presentano più frequentemente situazioni di comorbidità».