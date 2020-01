I menu dei ristoranti diventano su misura grazie alle app Intolleranti, celiaci, vegani o amanti di alcuni ingredienti specifici possono selezionare tra le proposte in base ai propri gusti e le proprie necessità di Maria Teresa Manuelli

(Rawpixel.com - stock.adobe.com)

2' di lettura

Siamo dentro alla più grande rivoluzione tecnologica di sempre, e gli effetti stanno impattando anche i ristoranti: self-ordering, chiamate del personale di sala tramite tastiere elettroniche, applicazioni per gestire prenotazioni, turni del personale, fatture, pagamenti autonomi al tavolo, nastri trasportatori per portare il cibo ecc.

La rivoluzione però non sta interessando solo la cucina e la sala, ma sempre più anche il modo di scegliere e usufruire dei ristoranti. Spesso proponendo soluzioni tailor made, intercettando la tendenza alla personalizzazione e individualità che attraversa tutti gli ambiti del nostro quotidiano.

Per trovare il proprio ristorante preferito esisto già diverse piattaforme, come TheFork o altre, ma su queste di solito la ripartizione è per generi, per tipo di cucina – pizza, sushi, tradizionale… – non tanto specifica da scendere nei dettagli del piatto.

A risolvere questo problema è arrivata da poco sul mercato italiano uno strumento per chi vuole soddisfare le proprie preferenze o rispettare il proprio stile alimentare (intolleranti, celiaci, vegani e crudisti) anche quando si mangia fuori casa. È l'app MyCia che permette di trovare i piatti più adatti, fifiltrando e ordinando locali e menù in base ai gusti personali espressi in fase di registrazione. Sull'app si trovano, infatti, i menù di centinaia di ristoranti di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Torino.

«Abbiamo creato MyCia come strumento facilitatore che entri a far parte della nostra vita quotidiana come un compagno fedele o una tech concierge - spiega il founder Pietro Ruffoni - e oggi, se voglio mangiare una pasta cacio e pepe a Venezia, con MyCIA posso realizzare il mio desiderio con tre tap sul cellulare».