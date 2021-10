I mercati cavalcano l’effetto trimestrali. Borse europee positive, a Milano Leonardo in ripresa

Ascolta la versione audio di questo articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La buona tornata di conti trimestrali, a partire da quelli delle banche Usa, e la decisione del governo cinese di allentare le restrizioni sulle concessioni di mutui da parte ai big del Paese sostengono l'umore degli investitori. Le Borse europee si muovono così in rialzo nell'ultima seduta della settimana, confermando il trend avviato da Wall Street e dai listini asiatici. Bene il FTSE MIB di Piazza Affari, dove Leonardo - Finmeccanica rimbalza dopo aver precisato, ieri a mercato chiuso, di essere parte lesa nella vicenda dei componenti difettosi consegnati a Boeing e prodotti dal subfornitore Manufacturing Processes Specification.

Sono toniche inoltre le Cnh Industrial, che invece la vigilia erano state penalizzate dall'annuncio dello stop per otto giorni in alcuni stabilimenti europei a causa della

carenza di chips. Sono ben intonate le banche, mentre Finecobank continua a guadagnare punti sull'annuncio che è andata a buon fine l'operazione di collocamento degli

strumenti senior preferred. Nexi sale dopo il pronunciamento dell'Antitrust sulla fusione con Sia.

Focus su Leonardo, rebus contenziosi con Boeing

Tornando a Leonardo, il titolo tenta di recuperare dopo il tonfo del 7% accusato la vigilia in seguito alla vicenda dei componenti difettosi forniti a Boeing. Si tratta di pezzi consegnati negli ultimi tre anni che, secondo la Federal Aviation Administration inon pregiudicano la sicurezza immediata dei voli, anche se resta da chiarire se saranno necessari richiami di velivoli, mentre quelli non ancora consegnati saranno rilavorati secondo la necessità. A mercati chiusi giovedì il gruppo aerospaziale italiano ha ammesso la circostanza, ma al tempo stesso ha precisato che le componenti difettose sono state in verità realizzate dal subfornitore Manufacturing Processes Specification, che è sotto già indagine da parte della magistratura. «Leonardo risulta parte lesa», ha sottolineato l’azienda, aggiungendo che non si assumerà eventuali oneri a riguardo. Leonardo ha anche rivelato che Manufacturing Processes Specification non è più un suo fornitore. «Riteniamo non si possano escludere a priori contenziosi e ignoriamo quanto sia solida Manufacturing Processes Specification per l’eventuale esercizio del diritto di rivalsa», hanno però commentato gli analisti di Equita, aggiungendo: «Alla luce degli elementi a disposizione riteniamo che la reazione del titolo di ieri sconti già il rischio di eventuali oneri non ricorrenti, ma resta il problema reputazionale per la divisione aerostrutture (produzione di fusoliere e parti di ali per Boeing, Airbus e ATR) da anni in pessime condizioni».

Bene Fineco dopo collocamento bond, Banco Bpm attende il piano

Bene FinecoBank, che ha annunciato di aver chiuso con successo il collocamento degli attesi strumenti senior preferred da 500 milioni. L'emissione, ha ricordato l'istituto in una nota, «consente alla banca di soddisfare fin da subito il requisito Mrel che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2024, con un impatto poco significativo sugli utili».

Sale anche Banco Bpm, mentre è iniziato il conto alla rovescia per la presentazione del nuovo piano industriale al 2024, che sarà annunciato il 5 novembre. Uno degli aspetti centrali della prossima strategia dell'istituto sarà quello delle joint venture, in particolare in ambito assicurativo. La banca ha infatti rivisto di recente gli accordi in essere con Covea e Cattolica in modo da poterne uscire esercitando opzioni call nel 2023, avendo così mano libera sul futuro. «L'esercizio delle call avrebbe senso dal punto di vista industriale sia in ottica stand-alone che in ottica negoziale in chiave M&A», notano gli analisti di Equita. Banco Bpm potrebbe infatti decidere di internalizzare le attività di bancassurance oppure procedere alla ricerca di un nuovo partner unico. In quest'ultimo caso si tratterebbe potenzialmente anche di una carta da giocare con Unipol su un eventuale tavolo negoziale per un'aggregazione con Bper. La compagnia bolognese è infatti primo azionista della banca emiliana e potrebbe vedere con favore la possibilità di avere fin da subito campo libero per un accordo distributivo unico.