«I mercati finanziari danno valore aggiunto alle imprese green»

2' di lettura

Design e sostenibilità vanno a braccetto. Lo dice Marco Frey, direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità all’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Professor Frey, perché afferma che la sostenibilità rappresenta una grande occasione per le imprese italiane, compresa la filiera del legno-arredo?

Il concetto da cui dobbiamo partire è quello dell’economia circolare, che comporta un uso efficiente delle risorse affinché anche gli scarti di produzione o i rifiuti restino il più a lungo possibile all’interno del sistema economico e siano costantemente riutilizzati. Quindi è necessario prestare la massima attenzione al design, progettando prodotti che sfruttino materie prime riciclate o rinnovabili, concependo il bene perché duri a lungo nel tempo, perché sia smontabile o riutilizzabile a fine vita. In questo senso, la sostenibilità rappresenta una grande occasione per il made in Italy, penso all’arredo ma anche al tessile, per valorizzare la qualità delle nostre creazioni, basate sul principio dell’economia circolare e sull’impiego di materiali d’eccellenza. Grazie all’economia circolare e alla sostenibilità si definisce un nuovo modello di sviluppo, in grado di contrastare il cambiamento climatico.

Sostenibilità significa anche decarbonizzazione. Come si vince la sfida contro le emissioni inquinanti?

Le imprese possono fare molto, non solo per ridurre le emissioni dirette, cioè quelle di cui sono responsabili in prima persona attraverso i propri processi produttivi, ma anche quelle indirette. Ciò significa agire su tutti i soggetti della filiera, su cui si può esercitare un’influenza contrattuale, affinché assumano comportamenti virtuosi e rispettosi della sostenibilità.

Perché la sostenibilità conviene alle imprese?

Oggi i mercati e la finanza attribuiscono un valore maggiore alle imprese che hanno un orientamento strategico di lungo periodo verso la sostenibilità. Strumenti come i green bond, le obbligazioni emesse per finanziare progetti di sviluppo sostenibili e con un impatto positivo per l’ambiente, ne sono un esempio lampante.