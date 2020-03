I mercati non si fermano, Piazza Affari restò operativa anche in guerra L’amministratore delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, ha confermato la completa operatività del mercato come nel resto del mondo dove l’attività sulle piazze finanziarie continua di Flavia Carletti

L’emergenza Coronavirus non ferma le contrattazioni sui mercati finanziari. La richiesta di fermare la Borsa è arrivata nelle ultime ore in Italia da alcuni esponenti politici e da qualche investitore. L’amministratore delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, ha confermato la completa operatività del mercato come nel resto del mondo dove l’attività sulle piazze finanziarie continua, nonostante le forti tensioni provocate dal diffondersi del virus Covid-19.

Come si legge sul sito di Borsa Italiana, Piazza Affari ha mantenuto la sua operatività, seppure in misura "drasticamente ridotta”, tra il 1942 e il 1945 “anche sotto i bombardamenti”. In caso di eventi estremi, capaci di influenzare in maniera molto pesante gli scambi, i mercati hanno comunque regole diverse e nel passato sono state anche prese decisioni differenti.

S top Nyse con le Torri Gemelle. Virus ha fermato Shanghai

Se l’11 settembre 2001, dopo gli attentati terroristici a New York e al Pentagono, la Borsa di Londra chiuse le contrattazioni in anticipo, Piazza Affari rispettò gli orari regolari di contrattazioni, registrando nel finale un calo del 7,59% per l’allora Mib 30 (oggi Ftse Mib). In quella occasione anche il Nyse vide la sua attività bloccarsi, per l’evacuazione della sede che si trovava a due passi dalle Torri Gemelle.

Le Borse cinesi di Shanghai e Shenzhen, con l’annuncio al mondo del nuovo virus da parte della Cina, a inizio di quest’anno hanno visto allungarsi il periodo di chiusura previsto per le festività del nuovo anno lunare. Chiuse per festività dal 24 gennaio, avrebbero dovuto riaprire venerdì 31 gennaio, hanno invece ripreso le contrattazioni lunedì 3 febbraio, con un calo del 7%.

Non è la prima volta che la Cina mette in campo misure straordinarie sui mercati finanziari. A inizio 2016, dopo la forte flessione registrata dalla Borsa di Shanghai nel 2015, il governo cinese introdusse un nuovo “circuit breaker” per cercare di dare stabilità al mercato. La regola messa in campo in quella occasione prevedeva uno stop di 15 minuti in caso di flessione degli indici di più del 5% e una chiusura anticipata degli scambi in caso di flessione sopra il 7%. Entro la prima settimana di gennaio 2016, le Borse di Shanghai e Shenzhen furono chiuse due volte prima dell’orario previsto per ribassi superiori alla soglia del 7%.