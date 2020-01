I mercati rionali si trasformano e danno nuova vita alla cultura del cibo Da Firenze a Genova, da Copenaghen a Barcellona si riconvertono strutture in abbandono per creare nuovi luoghi dedicati ad alimentazione e ristorazione di Paola Pierotti

Il Markthal di Rotterdam progettato dallo studio Mvrdv

Al mercato si compra e si mangia. È questa la tendenza che ha preso piede in città come Firenze, con il mercato di San Lorenzo, ma ci sta lavorando anche Bologna al mercato delle Erbe, con punti di ristorazione e tavoli conviviali. Sempre nel capoluogo emiliano ha preso il via qualche anno fa il Mercato di Mezzo, e nei giorni scorsi la Giunta comunale ha dato il via libera al progetto di rigenerazione del mercato rionale di via Vittorio Veneto. Tra le altre esperienze italiane quella milanese Made in Corvetto (finanziata dal programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo) con un rapporto diretto con il Parco Agricolo Sud che ha attivato anche il progetto europeo OpenAgri.

A Genova ha riaperto in questi giorni il mercato del Carmine, una struttura liberty in ferro e vetro nel cuore della città, e anche Ravenna ha iniziato a godere da qualche settimana della riapertura del mercato coperto, il più antico della città fondato nel 1922.

Il mercato di San Lorenzo a Firenze

Dalla Spagna a Copenaghen

«I primi sono stati gli spagnoli con il mercato di San Miguel a Madrid – racconta Dario Laurenzi, esperto del settore e fondatore della Laurenzi Consulting - che tra le riconversioni dei mercati rimane la case history per eccellenza: un vero parco giochi per gli amanti del buon cibo, una cinquantina di banchi dove mangiare specialità gastronomiche e dove comperarle. Non meno caratteristica la boqueria a Barcellona, un modello misto con alcuni banchi di solo mercato e altri ancora che ospitano soltanto dei punti di ristorazione. Un altro mercato gastronomico da tenere in considerazione è quello di Copenaghen, Torvahallerne, anche questo con un modello misto – racconta Laurenzi - dove si può comprare o mangiare».

Un paradiso per gli amanti dello street food scandinavo. Esperienze internazionali che si vanno ad affiancare a quelle più conosciute, in primis il Borough Market di Londra, ai piedi dello Shard, ma anche al Brixton Village che lega il mercato con negozi e ristoranti.

È nato in Italia, a Torino e poi a Milano, ed è stato esportato a Londra, il Mercato Metropolitano - dedicato all'esposizione e alla vendita di prodotti alimentari italiani - che ha scelto come pay off “eat, buy, learn, share”: esemplificativo di un fenomeno che ha allargato il campo d'azione e punta tutto sull'esperienza.