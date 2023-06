I metalmeccanici scioperano per chiedere interventi di politica industriale al governo

70mila posti a rischio nell’Automotive



I ritardi negli investimenti nella transizione ecologica, se non programmata e non gestita adeguatamente, metteranno a rischio ulteriori 70mila posti di lavoro. In particolare, stiamo registrando ricadute occupazionali per i lavoratori dell'indotto.Per i sindacati il governo italiano e l’Europa devono intervenire per rendere questa transizione accettabile». Anche se si è registrato un leggero aumento della produzione di auto con 400mila auto prodotte in un anno, siamo ben lontani dal livello produttivo di 1,5 milioni di auto e stiamo registrando un trend in calo costante negli ultimi 20 anni, con conseguenze sull'occupazione.

L'installazione di impianti, con le continue gare al massimo ribasso e all’assenza delle clausole di salvaguardia sociale secondo i sindacati stanno minando il settore, mentre gli altri Paesi mettono in atto piani di investimenti internazionali su tecnologie green e sostenibili per il settore metalmeccanico «il nostro Paese resta fermo».

Le proposte dei sindacati



Al Governo Fiom, Fim e Uilm chiedono di aprire un vero confronto con le imprese e i sindacati per “progettare” il futuro dell'industria metalmeccanica in Italia e sulle filiere metalmeccaniche al centro delle difficoltà industriali. Chiedono di sostenere la reindustrializzazione delle aree in crisi, con piani di sviluppo territoriale che garantiscano l’occupazione, l’impegno comune al confronto in sede ministeriale per l'attuazione del Pnrr come motore di sviluppo industriale attraverso piani di investimenti nel settore metalmeccanico.

Promuovere la formazione per le nuove competenze



Tra le proposte anche l'attuazione di un piano di reshoring nei settori strategici per accorciare le catene di fornitura,la riforma degli ammortizzatori sociali, con l'introduzione di strumenti specifici per una transizione giusta, l'incentivazione di contratti di espansione e di solidarietà, finalizzati alla riduzione degli orari di lavoro e all'occupazione giovanile. Per i Fiom, Fim e Uil va promossa la formazione per le nuove competenze e la riqualificazione, valorizzando il sistema universitario e tecnico pubblici, degli Its. Serve un intervento per aumentare la dimensione d'impresa, superare il massimo ribasso negli appalti e stabilizzare il lavoro precario.