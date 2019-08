Mutui, la grande gelata del mercato. I micro-tassi non bastano più

Quest’anomalia entra a pieno diritto nell’elenco dei numerosi paradossi economici e finanziari che la nuova era del denaro facile (i tassi di interesse fissati dalle banche centrali nel mondo sono ai minimi termini e nell’Eurozona addirittura sottozero) sta facendo venire allo scoperto. Ma come mai i mutui stanno perdendo appeal nonostante le banche siano ben propense a erogare, come si evince dai tassi offerti?

Mutui, tassi mai così bassi. 4 ragioni che lo spiegano

Gli esperti annoverano almeno tre motivi. La prima ragione riguarda il fisiologico calo delle surroghe. Dopo aver dato una marcia in più al mercato dei prestiti ipotecari tra il 2014 e la prima metà del 2018 le surroghe (si sposta il mutuo in un’altra banca potendo modificare tasso e durata) e le sostituzioni (si sposta il mutuo in un’altra banca, ma si chiede una somma aggiuntiva rispetto al debito residuo e quindi bisogna richiamare in causa il notaio) sono in contrazione.

E questa non è una brutta notizia in senso lato, perché sta a significare che i mutuatari negli ultimi anni hanno svolto a pieno il loro compito, quello di aggiornare un vecchio finanziamento alle mutate condizioni di mercato.

Ma il calo delle surroghe da solo non è sufficiente a spiegare l’andamento debole, e inelastico rispetto all’offerta, della domanda degli aspiranti mutuatari. Perché è in calo anche la domanda di mutui per l’acquisto. «Il primo semestre 2019 - commenta Simone Capecchi, Executive director di Crif – si è caratterizzato per una significativa contrazione delle richieste di mutui e surroghe, cui si contrappone una crescita dell’importo medio richiesto.

Entrambe le dinamiche sono riconducibili primariamente al ridimensionamento del peso di surroghe e sostituzioni seppur si registrino segnali di rallentamento anche per la componente dei mutui d’acquisto, che comunque rimangono la parte preponderante. Al contempo, in questa fase va considerato l’atteggiamento più prudente da parte delle famiglie, che potrebbero aver deciso di procrastinare un impegno di investimento così importante e di lungo periodo come quello relativo all’acquisto della casa».