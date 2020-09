I migliori e i peggiori fondi green Focus sui titoli Esg di Piazza Affari: i gestori che vincono (e che perdono) sugli investimenti sostenibili

Investire in fondi sostenibili per salvare il Pianeta. Dal momento che i più sensibili alle problematiche ambientali sono i ragazzi della «generazione Greta», forse i nonni e i genitori dovrebbero preoccuparsi di lasciargli una Terra più vivibile. Fra le tante strade da seguire c'è anche quella delle strategie di investimento. Come dimostrano studi universitari e, banalmente, gli indici di Borsa puntare su fondi ed Etf sostenibili consente di avere buoni rendimenti e, come ricaduta, aiutare la Terra a guardare meglio e di conseguenza il genere umano.

Domani sabato 19 settembre Plus24, l'inserto del Sole 24 Ore dedicato al risparmio e agli investimenti, dedica un focus ai fondi Esg (ambiente, sociale, governance) che hanno registrato le migliori performance su vari periodi temporali, dando conto anche di quelli che hanno messo a segno risultati poco soddisfacenti. Oltre alle performance dei migliori gestori, anche l'ABC per i risparmiatori: le indicazioni su come scegliere i titoli e i fondi e su quali informazioni soffermarsi.

Inoltre, sul settimanale del Sole 24 Ore in edicola il sabato, verranno affrontati altri temi legati alla sostenibilità: in particolare si toccherà la questione della tassonomia green varata dall'Unione europea su cui si sta discutendo da anni. Infine si affronteranno altri temi relativi per esempio a case di investimento pronto a sbarcare in Italia oltre a tutti gli argomenti legati a filo doppio con il Covid.