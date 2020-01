I migliori film sull'Olocausto del nuovo millennio

Ida (2015) di Pawel Pawlikowski - Nella Polonia del 1962, una giovane novizia prossima a prendere i voti, scopre di avere un passato completamente diverso da quello che credeva: è infatti una ragazza ebrea, i cui genitori sono morti nella Seconda guerra mondiale. Il film è un viaggio interiore nella memoria, di grande delicatezza e valorizzato da un magnifico bianco e nero di rara eleganza.



Austerlitz (2016) di Sergei Loznitsa - Ambientato nel presente, il film riprende con una telecamera ad altezza uomo i numerosi turisti che ogni giorno si recano al campo di concentramento di Sachsenhausen, a Orianenburg: il documentario mostra le attività proposte ai visitatori e gli atteggiamenti di questi ultimi durante le visite guidate. È un'opera quasi sperimentale quella di Loznitsa, che, senza bisogno di parole, struttura un film sulla documentazione e sulla memoria capace di provocare e di far riflettere.



Secret Lives: Hidden Children and Their Rescuers During WWII (2002) di Aviva Slesin - Documentario classico dedicato ai bambini “nascosti” da famiglie non ebree che, durante la Seconda guerra mondiale, hanno rischiato la propria vita per sottrarli alla persecuzione dei nazisti. La regista, che ha vissuto in prima persona l'esperienza di bambina nascosta, dedica ampio spazio alle riflessioni, molto eterogenee, dei sopravvissuti a questo tragico evento della loro vita.



The Reader (2008) di Stephen Daldry - Germania (1958). La trentaseienne Hanna incontra il quindicenne Michael e tra i due inizia una curiosa relazione fatta di incontri sessuali e libri che la donna chiede al ragazzo di leggere ad alta voce. Qualche anno dopo, i due si ritrovano in un'aula di tribunale dove Michael sta facendo apprendistato legale e Hanna è imputata per crimini di guerra, avendo militato nelle SS. Un'opera imperfetta, ma dotata di un certo fascino, anche per l'ottima prova di Kate Winslet, «The Reader» è tra i film sul tema dell'Olocausto più ricordati del cinema del nuovo millennio.



The La dy in Number 6: Music Saved My Life (2013) di Malcolm Clarke - Un curioso cortometraggio documentario, che ha vinto addirittura l'Oscar nella sua categoria. Al centro Alice Herz-Sommer, una pianista ebrea nata a Praga che, al momento della morte, nel 2014, era la più anziana sopravvissuta all'Olocausto. In questo breve documentario di grande presa emotiva, la donna racconta dell'importanza della musica e dell'avere un atteggiamento ottimista verso la vita. Da Recuperare.