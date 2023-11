I migliori videogiochi di quest’anno e qualche consiglio spassionato

Ascolta la versione audio dell'articolo

ono come i dischi degli anni Ottanta. Si regalano anche per dire qualcosa di noi stessi. Ecco perché la lista videoludica del meglio del 2023 deve necessariamente parlare di chi siete e cosa volete comunicare. Volendo limitarci al meglio di un anno che è stato ricco di esclusive e giochi importanti, segnalate i seguenti titoli: Marvel Spider-man 2 se siete utenti Playstation 5, Super Mario Bros. Wonder se avete una Nintendo Switch, Starfield se avete una Xbox o un abbonamento a GamesPass. Entrando più nello specifico, il nuovo Uomo Ragno videoludico è sostanzialmente un’evoluzione del primo, con un comparto tecnico più spettacolare, una mappa più grande e più contenuti. Il nuovo Super Mario è forse il miglior Super Mario in due dimensioni dell’ultimo decennio. Starfield invece è il regalo perfetto per chi ama le esplorazioni spaziali, i film di fantascienza e la solitudine cosmica.

Se per caso avete un amico o un amica appassionata di Dungeon & Dragons e giochi fantasy questo è il loro anno perché Baldur’s Gate 3 non è solo un grande classico ma forse il più bel gioco dell’anno. Ci sarebbe anche Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (solo Nintendo Switch) che è davvero il migliore seguito di uno dei migiori Zelda di sempre. Anzi, senza forse.

Così come se siete fan del maghetto, parliamo del Maghetto con ma M maiuscola, allora quest’anno c’è Hogwarts Legacy (Playstation, Xbox e Pc) che per quanto sia datato come gameplay è l’unico gioco che ti porta davvero nelle pagine dei romanzi della J. K. Rowling.

Se poi conoscete qualcuno che gioco solo ai soulslike, che vi parla in continuazione di Elden Ring e di come era felice nell’Interregno allora potete proporgli “Lies of P” (Playstation, Xbox e Pc)che racconta una storia violenta e confusa di un Pinocchio in stile dark e ambientato nella Belle Epoque. I Boss sono davvero spietati e se siete stati fan di Bloodborne lo amerete alla follia.

Poi in rapida successione “Venba” (Nintendo, Playstation, Pc e Xbox)se vi piace il cibo e la cucina, “Amnesia: The Bunker” (Nintendo, Playstation, Pc e Xbox) se amate l’horror e Chants of Sennaar (Nintendo, Playstation, Pc e Xbox) se invece cercate qualcosa di nuovo. Infine per chiudere la lista tre titoli da giocatori anni Ottanta Diablo 4 e Final Fantasy XVI. Ecco c’è tutto.