I milioni del Recovery per fare di Cinecittà la «Hollywood europea»

L’intervento, si legge sempre nel Pnrr, è previsto per «potenziare gli studi cinematografici di Cinecittà gestiti da Istituto Luce Cinecittà SRL - società in cui il Ministero dell'Economia delle Finanze detiene il 100% della partecipazione e il Ministero della Cultura esercita i diritti del socio - per migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell’offerta produttiva, aumentare la capacità di attrazione delle grandi produzioni nazionali, europee e internazionali e potersi confrontare con i grandi competitor internazionali quali Pinewood, Shepperton, Babelsberg e Korda».

Questo il quadro in cui si inserisce un’operazione che, stando alle informazioni al momento disponibili, va letta come da portare avanti in due tempi, ma anche con due diverse linee di intervento. Una parte, quella più consistente , riguarderà l’ammodernamento tecnologico e l’efficientamento energetico degli studios. Accanto a questi interventi per rendere il sistema sostanzialmente più efficiente, c’è tutta la parte, più contenuta quanto a mezzi finanziari, per l’ampliamento. Questo passerà anche per l’acquisizione di una nuova area prospiciente.

Quell’area è di proprietà di Cdp Immobiliare, partecipata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti. E per quanto riguarda proprio Cdp già da qualche tempo (lo fece lo stesso ministro Franceschini nell’intervista di novembre al Sole 24 Ore) si valuta un piano per l’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in Istituto Luce-Cinecittà. I tempi non saranno immediati, ma incontri e conversazioni sarebbero in corso.

Il piano è stato intanto accompagnato anche da un restyling della società. Nei giorni scorsi sono stati nominati i nuovi vertici di Istituto Luce-Cinecittà con Chiara Sbarigia nel ruolo di presidente e Nicola Maccanico in quello di amministratore delegato.

Si tratta di due personaggi con ampia esperienza nel settore dell’audiovisivo. Chiara Sbarigia, già direttrice organizzativa del Roma Fiction Fest e direttrice operativa del Mia-Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, lascia l’incarico di direttrice generale dell’Associazione Produttori Audiovisivi (Apa).