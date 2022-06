I mille progetti di Ron Dennis, dal design alla filantropia, a caccia di eccellenze italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ron Dennis ha vissuto tante vite, anche se, fuori dal suo Paese, il Regno Unito, è conosciuto soprattutto per aver fondato la scuderia McLaren Racing (poi McLaren Formula One Team): da presidente, tra il 1981 e il 2009, vinse dieci campionati piloti e sette campionati costruttori. Ma per Dennis c’era vita – tanta – prima della Formula Uno e c’è vita – forse persino di più – dopo la Formula Uno.

L’imprenditore britannico è a Milano per l’evento “Design for performance” al quale parteciperanno architetti, designer, esperti di tecnologia e influencer. Promosso dalla sua società Lavendo Developments, è organizzato con due eccellenze italiane scelte da Dennis per i progetti immobiliari, la vicentina Margraf (specializzata in marmi e pietre dure) e la friulana Marrone, famosa per le cucine professionali su misura. Il viaggio in Italia sarà anche l’occasione per valutare o concretizzare altre partnership, sulle quali Dennis mantiene il riserbo. Parla invece apertamente dei motivi per i quali ha scelto Margraf tra una rosa di produttori d’eccellenza per il segmento dell’immobiliare di lusso: «Precisione e attenzione ai dettagli sono l’obiettivo in tutto ciò che faccio, è naturale cercare partner che abbiano gli stessi valori», dice parlando dell’azienda vicentina, leader nello stoccaggio e nella produzione di marmi preziosi. Simili le basi per la scelta di Marrone: «Fa parte della mia natura tendere alla perfezione e per questo sono stato colpito dalla meticolosità di questa azienda, che si traduce in cucine eccezionali per design, prestazioni e affidabilità: prima di conoscere e visitare Marrone avevo passato dieci anni a cercare, invano, il partner giusto per le cucine nei miei progetti immobiliari».

Come ha conosciuto queste due eccellenze italiane?

Ho visitato Margraf per la prima volta nel settembre 2019, dopo una lunga ricerca a livello europeo. È subito risultato evidente che Margraf aveva accesso ai tipi di pietra con i quali desideravamo lavorare. La mia rappresentante italiana, Raffaella Paoletti, che lavora con me da molti anni, ha contattato il presidente dell’azienda, Silvio Xompero, e durante una prima visita in Margraf sono rimasto impressionato dall’attenzione ai dettagli e dalla capacità di realizzare cose che non sognavo neanche fossero possibili. Diverso il percorso per Marrone: erano dieci anni che cercavo un produttore di cucine, poi all’Oswalds (un club privato di Londra) ho visto qualcosa che mi ha fortemente impressionato. Ancora una volta, con l’aiuto di Raffaella, sono entrato in contatto con l’amministratore delegato di Marrone, Armando Pujatti, e successivamente ho visitato la sede centrale nell’ottobre 2019. Sono stato felice di poter spiegare esattamente cosa stavo cercando e ho iniziato a vedere le mie idee di cucine prendere vita. In genere, mi piace molto il tempo che trascorro in Italia e come perfezionista, sono molto attento alle aziende con cui scelgo di lavorare e sono nella posizione fortunata di poter investire il mio tempo per scegliere e trovare la soluzione ideale.

La sua società di investimenti, Lavendo, è nata prima del Covid. Che impatto ha avuto la pandemia sui vostri piani e progetti?