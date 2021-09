I mille volti di Achille Lauro e un consiglio per avere successo: fallire 100 volte

6' di lettura

Non lo vedo, eppure lo vedo. La conversazione avviene su Teams, ma senza video, la sua voce è gentile, precisa, accento romano, quasi formale nei modi. Io, però, lo vedo, o meglio, lo ricordo, per come l'ho ascoltato dal vivo sul palco dell'Alcatraz di Milano nel novembre del 2018, prima dei tre anni che hanno fatto di Achille Lauro il performer italiano più conosciuto e controverso delle ultime edizioni di Sanremo. Era il momento in cui la musica trap arrivava alle orecchie mainstream, l'anno del grande successo di Thoiry, quando nessuno si sarebbe aspettato di vederlo, pochi mesi dopo, per la prima volta, sul palco dell'Ariston.

La copertina del libro “Achille Lauro”, edito da 24 ORE Cultura (79 €).

Questa intervista si snoda così, su un doppio binario di ascolto e flashback, immaginazione del futuro e analisi del presente. Incasellare Achille Lauro in un'etichetta, ridurlo a una definizione o a un perimetro, non solo è difficile, è poco lungimirante. Accettare che sia in costante trasformazione e coerente solo con il suo Io puntale – hic et nunc – è il dato di partenza migliore per provare a trasmettere un ritratto onesto dell'uomo e dell'artista, due dimensioni che non sono facilmente scindibili nel suo caso. Perché quello che si vede di lui è il frutto di un lavoro di gruppo meticoloso, che è anche la sua vita privata. Sebbene ci tenga alla propria privacy e preferisca dividere nettamente riflettori e quotidianità, precisa che non c'è molta distanza fra chi è nel privato e chi è sul palco, perché «l'unica differenza è che chi sono nella vita costruisce quello che porto sul palcoscenico», chiarisce Lauro De Marinis, vero nome dell'artista.

Loading...

Foto promo dell'album “1969 AchilleIdol Rebirth”, 2020 (foto di Luca D'Amelio).

Coerenza, sincerità, onestà sono parole che Lauro usa spesso per descrivere il suo lavoro e quello di tutto il suo team. «Non voglio pensare se essere o meno un'icona, perché sentirsi qualcosa di speciale rischia di distrarre. Le cose più belle nascono dal sentirsi niente, dall'anonimato», dice, schivando abilmente riconoscimenti nazionalpopolari che negli ultimi tempi gli sono stati attribuiti. «“Prodotto di marketing, burattino, marionetta, modello a servizio di grandi brand del lusso, personaggio costruito a tavolino”: sono tanti i modi in cui mi descrivono. La verità è che le grandi cose partono dai grandi amori. Non si può diventare una storia di successo, se non è disposti a perdere tutto quello che si è costruito, per provare a essere qualcosa che non si è mai stato. Per capire cosa c'è dietro Achille Lauro, una persona dovrebbe stare una settimana con me», scherza il cantante. «Tutto quello che si dice di me e di noi, lo comprendo perché per alcune persone è inaccettabile che ci sia qualcuno disposto ad annullare tutto per fare ciò che gli piace. D'altronde, la musica è sempre un rischio, non dà sicurezze, ma si regge su un filo. Con ogni disco bisogna riconfermarsi, soprattutto in Italia, un Paese che vuole conferme ed è sempre pronto a dire la propria».

Dettaglio del make-up di Achille Lauro nel tributo a Mina, seconda serata del Festival di Sanremo 2021, ritratto da Leandro Manuel Emede, look Gucci.

I suoi cambi di rotta continui, certo, non aiutano l'ascoltatore, lo spiazzano e gli precludono la possibilità di associare il cantante a un determinato sound. Il pubblico che lo segue è costretto a muoversi dal trap al rock'n roll, dagli anni Novanta ai generi ibridati, dalle ballad alle sonorità jazz anni Venti. «Ovviamente», prosegue Lauro, «è difficile mantenere una propria identità sincera e non farsi influenzare da logiche di mercato. Per questo mi impegno per fare tutto nella maniera più coerente, sincera e reale possibile, perché cerco di mantenermi coerente, sincero e reale con la persona che sono».

Il rispondere solo a se stesso gli ha permesso, in 31 anni di vita, di spaziare trasversalmente fra suoni e artisti molto diversi tra loro, dal rapper Gemitaiz alla Capinera d'Emilia, Orietta Berti, i lunghi anni di collaborazione con il produttore Boss Doms e i tre album del 2020 che ripercorrono le varie sonorità del secolo scorso: 1990, 1969 Achille Idol Rebirth, 1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band. E poi di ibridare settori che, nella sua figura, sono riusciti a dialogare brillantemente: musica e moda, musica e letteratura, musica e arte, musica e produzione di contenuti, oltre alla partecipazione a diversi programmi tv.