I mimi di Mockus e il sorprendente potere delle norme sociali

E a proposito di umorismo certo all'ex-sindaco non ne manca. Una volta, durante una forte siccità, per sensibilizzare i suoi concittadini al risparmio dell'acqua si fece riprendere sotto la doccia mentre ancora insaponato chiudeva il rubinetto. In soli due mesi il consumo di acqua si ridusse del 14%. Solo dopo vennero approvati degli incentivi economici a supporto del risparmio idrico che portarono ad una riduzione complessiva del 40%. Ma, affinché questi potessero essere efficaci, prima le persone avrebbero dovuto capire che era giusto aspettarsi da loro un utilizzo oculato dell'acqua.

I mimi di Mockus

Per migliorare il servizio di taxi cittadino Mockus chiese ad ogni cittadino che avesse trovato un tassista gentile e onesto di telefonare al suo ufficio per segnalare l'episodio. In pochi giorni chiamarono in 150. Il sindaco organizzò un incontro con tutti i tassisti segnalati, con loro formò un club chiamato “I cavalieri delle strisce pedonali” (Knights of the Zebra) e a loro chiese consiglio su come migliorare il comportamento di tutti gli altri tassisti della città.

Per far crescere il rispetto delle regole del codice stradale assunse 420 mimi che, silenziosamente ma platealmente, in ogni strada della città, prendevano in giro quei pedoni e quegli automobilisti che non rispettavano le regole, per esempio non utilizzavano le strisce o non davano la precedenza quando dovuta. I mimi, disse Mockus, «senza parole né armi, erano doppiamente disarmati» ma siccome «i colombiani temono più di essere ridicolizzati in pubblico che multati», l'azione dei mimi si rivelò estremamente efficace. Non bisogna fare l'errore di scambiare queste iniziative per misure clownesche.

A Bogotá, in quegli anni, morivano in media 1.300 persone all'anno per incidenti automobilistici. Mockus decise di far dipingere una stella nera in ogni punto della strada dove qualcuno aveva perso la vita. Questi segnali assieme al lavoro dei mimi contribuirono a ridurre di più della metà queste morti.

Bogotá è una città di otto milioni di abitanti; è impossibile, naturalmente, come per ogni comunità così vasta, controllare tutti attraverso un sistema centralizzato. Per questo il sindaco costruì un sistema decentralizzato. Chiese ai cittadini di aiutarsi a vicenda a rispettare le regole. Fece distribuire centinaia di migliaia di cartellini bianchi con un pollice verso l'alto e altrettanti cartellini rossi con un pollice verso il basso. I cartellini potevano essere usati da tutti i cittadini con lo scopo di approvare o disapprovare il comportamento dei loro concittadini. Una sanzione o una ricompensa simbolica e informale, ma straordinariamente efficace.