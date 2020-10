I minimi dei BTp e quel confronto (fuorviante) con il Mes Il decennale mai così basso (0,79%) avvicina il costo del debito agli strumenti del Meccanismo di Stabilità. Ma i due possono essere complementari di Maximilian Cellino

Non può certo dirsi un fulmine a ciel sereno il record appena raggiunto dai titoli di Stato italiani. Il minimo storico toccato dal rendimento del BTp decennale allo 0,79% era infatti nell’aria, viste le attese per ulteriori mosse espansive da parte della Banca centrale europea già in questo ultimo scorcio di 2020 per affrontare una possibile nuova accelerazione della pandemia e tenuto soprattutto conto del fatto che l’esito del voto regionale di due settimane fa ha in parte disinnescato il rischio...