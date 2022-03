I Mitchell contro le macchine

Ascolta la versione audio dell'articolo

Katie è una ragazza molto creativa, che vive insieme al fratello più piccolo e ai suoi genitori. Quando viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni, il padre (con cui ha un rapporto molto conflittuale) propone di accompagnarla con il resto della famiglia in un viaggio in automobile attraverso il paese. Ancora non sanno che dovranno affrontare una minaccia apocalittica proveniente… dalle macchine. Prodotto dalla Sony e distribuito direttamente su Netflix, è stata una delle più divertenti sorprese animate dello scorso anno: nonostante la trama possa apparire piuttosto scontata, l'ottimo ritmo e la costruzione efficace dei personaggi hanno dato vita a un prodotto godibile per tutta la famiglia. Nessuna possibilità di vittoria, ma va bene così.