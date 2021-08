I modelli di innovazione creano valore per chi li adotta o per il cliente?

4' di lettura

Uno degli strategic trends con maggior impatto e più duraturo degli ultimi vent'anni è stato l'evoluzione dei modelli di innovazione. Dalle prime ricerche sull'open innovation di Chesbrough del 2003 passando dal corporate venture capital sino alle idea factories, i manager hanno dovuto stravolgere i modelli d'innovazione per adeguarli ai nuovi contesti di mercato. Modelli che sino ad ora hanno avuto un buon impatto sia in termini di innovazione che di risultati economici ma hanno, soprattutto, il difetto di limitare il vantaggio competitivo alla pura execution, per cui, se si guarda a questi primi vent'anni, in quasi tutti i settori i modelli di innovazione hanno alzato il tasso di competizione ma non hanno dato un vantaggio competitivo sostenibile a qualche impresa in particolare.

Nel settore delle bigtech, dove modelli di innovazione evoluta sono alla base della crescita continua di grandi ed imbattibili giganti, se si guardano i dati si scopre che in alcuni sotto settori la quota di mercato del leader non cresce da anni, i.e. app stores, business software, cloud, online advertising; in altri la quota del secondo concorrente è cresciuta di più, i.e. ecommerce e smarthphone. In alcuni sotto settori, poi, i leader che avevano conquistato la posizione con innovazioni radicali hanno perso quota a due cifre, i.e. video streaming, food delivery, ride hailing.

La poca sostenibilità del vantaggio competitivo per le imprese è legato sostanzialmente a due fattori: la strategia di innovazione e il ruolo dei consulenti.

La strategia di innovazione deve concentrarsi su ciò che crea un vantaggio differenziale per l'impresa. Quando tutti gli attori di un settore, e.g. bancario o telco, digitalizzano la loro relazione con il cliente per ingaggiarlo sul mobile o attraverso app, stanno solamente alzando il livello di competizione del settore e creando un nuovo standard necessario per competere. Il cliente avrà un servizio migliore, aumenterà la sua disponibilità a pagare, ma potrà continuare a pagare come prima grazie alla competizione tra offerte non differenti. L'idea alla base dell'open innovation è il libero fluire di conoscenza in entrata ed in uscita dalle imprese ed è quindi naturale che quando usata per acquisire ciò che gli altri sanno può solo livellare verso l'alto il tasso di competizione.

Le grandi firm di consulenza strategica hanno contribuito negli ultimi vent'anni a diffondere iniziative di corporate venture capital e idea factory, anche in questo caso finendo per aumentare il valore per il consumatore senza dare alle aziende un vantaggio differenziale. Il business model della consulenza porta inevitabilmente a questa conseguenza: è basato sulla riproposizione di una soluzione vincente in più aziende, generando, nei fatti un nuovo standard di competizione di settore. Il massimo risultato che ci si può aspettare è qualche mese di vantaggio competitivo. Le idea factory, luoghi dove le idee vengono generate e poi redistribuite nell'organizzazione, sono state un ottimo strumento per aumentare l'imprenditorialità e lo spirito di iniziativa delle grandi aziende. Nel settore delle utilities, ad esempio, le idea factory sono frequentissime: tutti i concorrenti ne sono dotati, spesso fanno le stesse cose: come ci si può aspettare che questo crei un vantaggio differenziale per uno di loro?