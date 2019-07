I modelli per l’elaborazione del mandato professionale ora anche in inglese di Redazione Norme e tributi

1' di lettura

Sono 24 i modelli per l’elaborazione del mandato professionale predisposti dagli esperti del Consiglio nazionale dei commercialisti; e di questi 17da oggi sono stati tradotti in lingua inglese.

“Con la versione inglese dei moduli, realizzata dal settore traduzioni dello stesso Consiglio nazionale – spiegano il Consigliere nazionale delegato alla tariffa professionale, Giorgio Luchetta, e il consigliere nazionale delegato all’area internazionale, Alessandro Solidoro – offriamo ad aziende e clienti internazionali che si avvalgono delle competenze dei commercialisti italiani uno strumento chiaro e trasparente a tutela e garanzia reciproca. L’adozione da parte del professionista di comportamenti che, ispirati alle migliori pratiche, garantiscano il perseguimento della qualità e l’adeguatezza del compenso alla prestazione eseguita, è di importanza strategica. Altrettanto importante è rendere pienamente comprensibile ai nostri clienti internazionali il contenuto dei documenti che gli vengono sottoposti”.

Il sito si arricchisce della versione in lingua inglese di 17 modelli per l’elaborazione del mandato professionale predisposti dagli esperti del Consiglio nazionale dei commercialisti.

Sul sito, www.mandatoprofessionale.it, realizzato negli scorsi anni dal Consiglio Nazionale con Datev Koinos, grazie ad una serie di menù il commercialista può individuare tutti gli elementi caratterizzanti la prestazione professionale e quantificare gli onorari da includere nella sua bozza di preventivo o nella lettera d’incarico professionale. L’utilizzo del software permette di redigere tutta la documentazione necessaria in fase sia di proposizione che di successiva gestione del mandato professionale: preventivo dettagliato, mandato professionale, documentazione ai fini dell’antiriciclaggio, privacy etc.