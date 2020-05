I momenti di gloria per tre marchi

L'ultima conquista del titolo costruttori nel 2019 è andata a Hyundai

Sono tre i marchi che hanno conquistato un titolo mondiale costruttori: Talbot (Sunbeam Lotus, 1981), Mitsubishi (Lancer Wrc, 1998) e Hyundai (i20 Coupé Wrc Plus, 2019). Vittorie che sono arrivate nell’arco dei 47 anni da cui è stato istituito il titolo del mondo, tra cui l’ultimo assegnato a Hyundai nel 2019 in seguito a una stagione davvero combattuta e gestita al meglio dal team di Alzenau.

Ricordiamo anche che nel 1970 il marchio Porsche ha vinto il Campionato Internazionale costruttori mettendo in gara la 911 S.