I Mondiali di calcio entrano nel mondo degli Nft, con il supporto di Messi

Gli utenti potranno così partecipare al torneo globale di Sorare contro altri manager di tutto il mondo, ma ci sarà anche la possibilità di creare tornei privati per competere insieme agli amici e realizzare il proprio “fantamondiale”, tutto via blockchain mediant Nft.

Per avvicinare ancora di più i fan alla loro passione, si potranno vincere premi dopo ogni giornata di gioco, tra cui nuove carte digitali, oggetti da collezione e, per i migliori giocatori del campionato, merchandising, biglietti Vip per le partite ed esperienze per i tifosi. I fan possono iscriversi al nuovo gioco sul sito web di Sorare e saperne di più sul blog della piattaforma.

Per i manager che già sono su Sorare verrà lanciato anche l'International Special Tournament, una competizione separata in quattro divisioni che consentirà agli utenti di mettere in campo i giocatori dei club che partecipano al “torneo reale” per vincere le nuovissime carte della Serie Nazionale ’22, insieme ad altri premi.

A oggi Sorare ha oltre due milioni di utenti in tutto il mondo con oltre 300 organizzazioni sportive partner. Le 18 partnership annunciate oggi seguono gli ultimi accordi con il Liverpool F.C. inglese, la Serie A italiana, la Bundesliga tedesca, l’Nba per il basket e la Mlb per il baseball.