I mondiali di calcio su Rai 4k nel digitale terrestre?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Come noto, la manifestazione iridata si svolgerà in Qatar dal 21 Novembre al 18 Dicembre 2022. I suoi diritti televisivi sono stati acquisiti in esclusiva dalla Rai con un importante investimento finanziario quando ancora si pensava che la Nazionale avrebbe partecipato alla fase finale.

Ad inizio agosto la RAI ha reso nota l'offerta in TV per i Mondiali 2022, in chiaro per tutti gli abbonati sulle emittenti di Rai Uno, Rai Due e Rai Sport + HD. L'alta qualità della produzione in 4K sarà certamente disponibile ma solo per i possessori di parabola e decoder satellitare, dal momento che 56 partite saranno trasmesse anche sul canale Tivusat Rai 4K.

Loading...

I grandi avvenimenti sportivi hanno sempre rappresentato un momento di innovazione tecnologica per i broadcasters di tutto il mondo ed al contempo di grande impulso al rinnovamento del parco televisori. Per questo motivo riteniamo che, attraverso la conversione in DVB-T2 di uno dei multiplex della Rai, la visione in 4k possa essere estesa a tutte le famiglie che ricevono il digitale terrestre e sono dotate di un televisore Ultra HD che, secondo le stime più attendibili, in autunno 2022 saranno oltre 12 milioni.

Il quadro normativo lo consente e sotto il profilo tecnico la Rai ha investito oltre 140 milioni nel digitale terrestre per le infrastrutture realizzate con i nuovi standard. In particolare, il MUX A della Rai, che viene trasmesso sul canale 26, è stato progettato e predisposto per trasmettere in DVB-T2, consentendo il trasporto di uno o più canali in 4K.

Con quasi il doppio della capacità trasmissiva disponibile con il DVB-T, la gran parte dell'offerta tematica del servizio pubblico potrebbe essere ospitata sul MUX A in T2 insieme al canale in 4K con l'offerta delle 56 partite dei mondiali. Il DVB-T2, regalerebbe una migliore qualità di visione dei canali tematici a vantaggio degli utenti che, anche con il contributo pubblico – il c.d. bonus TV, hanno acquistato televisori UHD. Attualmente diversi canali che realizzano produzioni in HD (p.e. Rai 5) soffrono di una riduzione di qualità per la compressione estrema dovuta all'emissione in DVB-T ed ai necessari compromessi per ospitarli tutti nei due MUX tematici. Con il passaggio al T2 il miglioramento sarebbe evidente. Si pensi per esempio alla possibilità di vedere sul DTT in alta qualità la magnifica produzione dei “Carmina Burana” fatta a Venezia lo scorso mese di giugno.