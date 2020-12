I monopattini in sharing di Voi raccolgono altri 160 milioni di dollari per la crescita

Gli ultimi 12 mesi sono stati un anno storico per i monopattini, poiché nelle più grandi città europee le persone sono alla ricerca di soluzioni innovative per spostarsi in modo comodo, sostenibile, veloce e sicuro. Grazie all'apertura alle soluzioni di mobilità con monopattini da parte di nuovi importanti mercati, tra cui il Regno Unito, Voi è diventato uno degli operatori di punta in Europa, presente con le sue flotte in città innovative come Berlino, Oslo e Stoccolma.

In Italia è presente a Milano con 750 monopattini e a Roma con mille e guarda ad altre città come Firenze e Genova. Anche il nostro Paese potrà essere coinvolto nell'allargamento al sharing di ebike.

I fondi raccolti saranno utilizzati per investire nello sviluppo di piattaforme tecnologiche per sostenere la crescita dei mercati in cui la società opera, e introdurre l'ultimo modello di monopattino Voi, il Voiager 4, in più città del suo network. Inoltre, Voi utilizzerà i finanziamenti per migliorare ulteriormente l'infrastruttura di sicurezza della sua piattaforma che costituisce la priorità numero uno della società.