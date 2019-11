I movimenti di piazza 2.0 / I girotondi e il j’accuse di Moretti

(Fotogramma)

Quello dei «Girotondi» è un movimento politico che si afferma in Italia nel 2002. Il nome deriva dalle catene umane che formavano intorno agli edifici che ospitavano le istituzioni giudicate «a rischio» sotto il governo di centro destra di Silvio Berlusconi e che pertanto andavano difese. Il 26 gennaio del 2002 i primi girotondi si danno appuntamento davanti al tribunale di Milano. Pochi giorni dopo, il 2 febbraio, il regista Nanni Moretti, considerato l’inventore del movimento, pronuncia in Piazza Navona a Roma un «j’accuse» nei confronti dei leader dell’Ulivo. «Con questa classe dirigente, non vinceremo mai», grida dal palco. Società civile, cittadini, intellettuali, artisti scendono in campo contro il governo Berlusconi. Allo stesso tempo criticano la sinistra dalle piazze, per la sua eccessiva lontananza dalla società.