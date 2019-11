I movimenti di piazza 2.0 / I No Global

I No Global, all’inizio battezzati «popolo di Seattle», nascono alla fine degli anni Novanta come movimento di protesta contro i pilastri dell’economia liberista. Nel 2001 in contrapposizione al G8 di Genova si tiene il Genoa Social Forum, al quale partecipano, tra gli altri, rappresentanti di forze politiche di sinistra (Rifondazione comunista, Verdi, Partito comunista italiano), associazioni ambientaliste (Legambiente, Wwf), associazioni come Arci e Acli, centri sociali.