I movimenti di piazza 2.0 / Il V-Day di Grillo: la politica torni in mano ai cittadini

(Fotogramma)

Dal blog alle piazze. L’8 e 9 settembre del 2007 è il giorno del V-Day, ovvero del «giorno del Vaffanculo». L’iniziativa, promossa dal comico Beppe Grillo tramite il suo blog, si sviluppa in 79 piazze italiane. Il palco principale è quello allestito a Piazza Maggiore a Bologna: qui interviene anche Grillo. Alla fine per la Questura partecipano 50mila persone, per il comico 200 mila. L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere le firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità dei parlamentari, i casi di revoca e decadenza dei medesimi e la modifica della legge elettorale. La politica, è il messaggio, deve tornare in mano ai cittadini e non ai segretari di partito.