I musei statali valgono 27 miliardi di euro (l’1,6% del Pil italiano)

In rete 5mila musei

«Abbiamo a disposizione una Ferrari - ha commentato Antonio Lampis, responsabile della direzione generale musei del ministero - che ha già iniziato a mostrare le proprie potenzialità: in questi anni i visitatori sono aumentati del 25% e gli incassi del 40 per cento. Ma soprattutto, le famiglie sempre di più riconoscono il museo come luogo per far crescere la cultura. Ora stiamo lavorando per mettere in rete tutti i 5mila musei nazionali».

Franceschini: «Nutrire lo spirito»

«Non è certo un male - ha sottolineato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini - che i musei raccolgano, grazie alla loro valorizzazione, risorse e in questo modo facciano crescere anche l’economia. Non dimentichiamo, però, che i musei non nascono per portare soldi alle casse dello Stato, ma principalmente per fare attività scientifica e di tutela. Per fare cultura e nutrire lo spirito e le menti delle persone. Certo, per farlo ci vogliono le risorse e, dunque, va bene che si parli anche di ricavi».