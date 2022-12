I mutanti dell’apprendimento: siamo umani, ma ormai (anche) digitali

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il 2015 è una data importante nei miei ricordi perché ho cominciato un viaggio esplorativo e pionieristico guidato dalla evidenza di un mutamento in atto delle necessità di apprendimento. Prima ancora che nel mondo aziendale, e quindi nel business, il mutamento era già tangibile nella società. Il rapporto con il digitale e con i social network definiva la parete del “virtuale” oltre la quale i giovani erano già pienamente proiettati. E la cosa ci spaventava, a tal punto che il mondo dell’education e della formazione aziendale - quindi del learning tutto - se ne teneva ben lontano.

Basti pensare che per rendere fruibile la Web Serie interattiva The Cage - prodotto di formazione digitale di carattere immersivo creato dalla Factory di Newton - si è reso necessario nel 2016 sviluppare una piattaforma ad hoc perché le tante piattaforme aziendale non supportavano la tecnologia necessaria.

Loading...

Come ben rappresentato dal libro The Game di Alessandro Baricco (2018) e dai suoi articoli sul Post pubblicati recentemente (2021), l’universo dell’apprendimento è frenato da una cultura novecentesca. Ma, dice Baricco, l’umanità sta mutando nel suo mind set e questo mutamento sta alimentando una “insurrezione”, un processo circolare secondo cui “la rivoluzione digitale è stata creata dal nostro mutamento e non il contrario”. Baricco, come sappiamo, è innanzitutto un pensatore per cui per capire questa affermazione vi invito ad andare in profondità sulle sue analisi per capirne i razionali.

Io mi soffermerò invece su uno specifico aspetto di questa “insurrezione”. Tutti noi - a cominciare da madri, padri, passando dai giovani e giovanissimi, e atterrando al mondo del lavoro, con il suo pianeta di lavoratori e di manager - ci siamo trovati e ci stiamo trovando nel mezzo di un guado lasciandoci alle spalle modelli di azione e di decisione validi nella stabilità e nelle certezze e andando incontro alla complessità e incertezza come contesto definitivo.

L’apprendimento in questa sponda non si sviluppa che in minima parte attraverso lo sviluppo di conoscenza e il miglioramento in senso classico, ma si esprime attraverso la capacità di contestualizzare comportamenti e decisioni, continuamente, ogni volta. Questa affermazione costruita in una manciata di parole in realtà rappresenta la deflagrazione di un mondo.