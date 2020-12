«I negozi non sono morti: il click annoia Ovs si aggregherà» L'ad di Tip: crediamo nella democratizzazione dei consumi, che è uno dei pilastri dell'economia circolare» di Simone Filippetti

Un anno fa, nel mondo che ormai appare come un’epoca remota, Gianni Tamburi fu chiamato come ospite a un convegno sul mondo del fashion e dell’e-commerce. Dopo il clamoroso exploit con Moncler, ancor oggi la quotazione in Borsa del lusso monstre di tutta la storia di Piazza Affari, aveva titolo per parlare.

Ma allora la notizia era un’altra: Tip, la creatura di Tamburi, un po’ fondo di investimento, un po’ merchant bank, un po’ collettore di capitali, aveva appena investito 100 milioni in Ovs, acquisendo il 23% e diventandone il primo azionista. Il marchio di abbigliamento casual a prezzo accessibile è un caso di scuola di rilancio di un marchio: per decenni la società si è chiamata Oviesse ed era una catena di fascia bassa. Il posto dove si andava a fare gli acquisti al risparmio, quando il concetto low cost non esisteva, né tantomeno era un vezzo radical chic, ma qualcosa di cui vergognarsi. Oviesse era la seconda scelta del gruppo Coin, i grandi magazzini che contendevano alla Rinascente lo scettro dello shopping di lusso.

Poi, dopo la crisi della famiglia Coin e vari passaggi di mano, sul ponte di comando di Oviesse è arrivato Stefano Beraldo, veneto doc con un lungo passato nei beni di consumo. La prima cosa che fece fu cambiare il nome e un restyling dei negozi: da catena impolverata e poco attraente a marchio alla moda con presa sulle famiglie. La quotazione in Borsa, nel 2015, anni di exploit che hanno fatto ricchi i private equity che ci avevano investito, poi un titolo fortemente deprezzato, su cui Tamburi ha basato la sua scommessa.Ora, con l’Italia che ha visto sconfitta da Zara e H&M l’ammiraglia United Colors of Benetton, la società inventrice delle catene di moda giovane, e che ha perso Stefanel, fallita e ora sotto commissario in attesa di un cavaliere bianco, con Conbipel in amministrazione straordinaria e decine di marchi in cerca di un salvatore, Ovs è l’unico gruppo italiano dall’abbigliamento che può sperare di giocarsela contro i colossi spagnoli e svedesi. E il primo tassello di questo risiko parte dalla Lombardia, che con i suoi 127 negozi è la regione più dinamica.

Tamburi, dal lusso al retail, da Moncler a Ovs. È più facile vendere un piumino a mille euro o venderne tanti a cento euro l’uno ?

Ovs è un investimento su cui Tip crede molto. Abbiamo tanti gioielli del Made in Italy in portafoglio, ma Ovs è quello a cui oggi sto dedicando più tempo.

Forse perché è la scommessa più dif ficile fatta negli ultimi anni: Tip è entrata in un settore, quello dell’abbigliamento con retail già in pieno terremoto, sotto assedio di Amazon, e su cui poi è scoppiato il Covid, con le persone costrette in casa...

Io non credo che il mondo dei negozi fisici, con la gente che va di persona a comprare, sia destinato a scomparire. Anzi, credo che il click dallo smartphone sia già una fase di decelerazione della crescita. Dopo un po’ le persone si stufano: manca l'emozione, non c’è più esperienza. Diventa un gesto meccanico che non può che far venire la noia assai presto. Tra l’altro quanta gente, che è stata obbligata a stare chiusa in casa per mesi, vorrà andarsi a gratificare comprando ?