I nemici diventano partner nel petrolio

Le cose tuttavia potrebbero cambiare. La guerra in Libia si sta trasformando in un conflitto per procura. Il Cremlino sta dalla parte del generale Haftar, sostenuto militarmente da Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Dalla parte del Gna ci sono il Qatar e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, più determinato che mai a non perdere altro terreno in Libia. Dopo aver denunciato la presenza di centinaia di mercenari russi tra le file delle forze di Haftar, a sua volta Erdogan ha inviato a Tripoli centinaia di miliziani turcomanni-siriani . La svolta però è arrivata ieri. Con il voto del Parlamento di Ankara, che ha approvato l’invio di soldati turchi e di mezzi navali in Libia a difesa del Gna.

Cosa accadrà ora è difficile da prevedere. Non è improbabile che se Turchia e Russia dovessero arrivare ad una sorta di accordo per porre fine alle violenze, darebbero il via libera di fatto alla spartizione del Paese in due grandi zone di influenza in cui ciascuno di loro potrebbe puntare ad entrare nella gestione delle risorse. In un Paese in cui vi sarebbero ancora grandi riserve da scoprire, i futuri contratti di esplorazione rappresentano una ghiotta opportunità.

In questa direzione va il controverso accordo firmato a fine novembre tra il Governo di Tripoli e quello di Ankara per delimitare le due reciproche zone esclusive economiche nel Mediterraneo in un’area potenzialmente ricca di petrolio e gas naturale. Un accordo che è stato duramente condannato da Cipro e Grecia (e non riconosciuto anche dall’Italia).

Parlare di guerra per il controllo del greggio appare tuttavia eccessivo. Per una serie di ragioni. Al di là della risoluzione Onu che riconosce il Gna come esclusivo esportatore, estromettere le compagnie petrolifere straniere presenti in Libia in favore di quelle turche o russe sarebbe un’operazione difficile. I contratti di sfruttamento dei giacimenti hanno in gran parte una durata di 20-30 anni e sono protetti dalle leggi internazionali.

Dal momento che nessuno ha interesse a veder in ginocchio l’industria petrolifera della Libia, le operazioni condotte dalle società straniere vanno avanti con regolarità. Almeno quella di Eni, primo operatore straniero del Paese già dall’inizio degli anni 50. In questi giorni la sua produzione sta viaggiando a pieno ritmo, intorno ai 290mila barili al giorno di petrolio equivalente (greggio e gas).