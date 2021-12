I neutrini modello di collaborazione scientifica tra Italia e Cina

Gli italiani quindi contribuiranno all'esperimento cinese con un liquido quanto mai raro e prezioso che sanno produrre e che ha la proprietà di essere più radio puro possibile, in pratica senza traccia di radioattività naturale.Il discorso è molto semplice, concettualmente: si riempie una vasca di questo liquido e si attende di vedere se avviene una reazione compatibile col passaggio di un neutrino, che per sua natura non reagisce, è neutro, con altre particelle.

Insomma è come captare un sussurro in uno stadio di gente che urla per la partita, ridurre al minimo la radioattività del liquido è come ridurre al minimo le urla dei tifosi per sperare di sentire il lieve sussurro. Nel corso degli anni però si è sviluppato anche un bene immateriale e anche più prezioso comunque, la mobilità dei ricercatori fra Italia e Cina e viceversa e già ora molte decine di italiani lavorano lì e cinesi vengono, e verranno ancora di più, per esempio proprio nei laboratori sotterranei del Gran Sasso.

«I vantaggi per entrambi sono importanti, per esempio l'esperimento Juno è unico al mondo e noi potremo usarlo, dando in cambio la tecnologia sul liquido radio puro», continua Zoccoli. La Cina sta investendo moltissimo nella scienza di base, quella che in Occidente non sempre viene capita, dalla fisica nucleare all'astrofisica, allo studio di nuovi materiale e alla medicina, ma i soldi non sono tutti e i cinesi giustamente, anche se erano una comunità piuttosto chiusa, anche per quanto riguarda la scienza e la tecnica, si stanno aprendo, capiscono i vantaggi della collaborazione per recuperare il gap tecnologico tuttora esistente.

Nella ricerca di base non ci sono poi i problemi che troviamo in altri campi, come lo spazio, in cui vengono usate tecnologie duali, qui si usano solo tecnologie aperte che non sono sotto osservazione da parte dell’Occidente, soprattutto gli Usa.«D'altronde la conoscenza condivisa e la libera circolazione delle idee è un bene comunque per unire i popoli e spesso ha rappresentato un ponte di pace fra le nazioni», conclude Zoccoli.

E in questo momento di crescente contrapposizione ce n’è proprio bisogno.