I «No green pass» tornano in piazza. Bologna vieta manifestazioni fino al 9 gennaio

Dopo l’ulteriore stretta del governo Draghi con restrizioni per chi non ha la cerificazione verde, i No Green pass si preparano a nuove manifestazioni. E la protesta contro le politiche sanitarie del governo per il contenimento della pandemia non si arresta, nonostante i divieti di alcune città alla luce dell’innalzamento della curva del contagio. Come Bologna, che da sabato 27 novembre e fino al 9 gennaio ha interdetto alle manifestazioni tutto il centro storico.

Da Milano a Roma: le manifestazioni annunciate

In attesa della grande manifestazione nazionale annunciata per il 18 dicembre in piazza Castello, a Torino, anche sabato 27 novembre (per la diciassettisima settimana consecutiva) sono in programma iniziative in diverse piazze italiane.

Il popolo dei no green pass di Milano serra le fila attorno a Zeno Molgora, il 28enne originario di Torino, ritenuto ideatore dei cortei del sabato pomeriggio nel capoluogo lombardo e indagato per istigazione a delinquere aggravato dal mezzo telematico. Nella chat del canale Telegram, che conta quasi 33mila iscritti, gli utenti esprimono solidarietà a Molgora e hanno deciso di dedicare la manifestazione in programma sabato al 28enne. «Tutti in piazza per Zeno». L’appuntamento è in pizza Duomo alle 17.

A Genova l’evento di protesta organizzato dal comitato LIberi cittadini Genova si svolgerà dalle 14,30 a piazza della Vittoria, mentre il corteo organizzato da Libera Piazza Genova attraverserà strade fuori dal centro cittadino.

Nuovo sabato di manifestazioni anche a Roma. La mattina un sit-in di Cgil, Cisl e Uil in centro a piazza Santi Apostoli a cui sono attese 500 persone. Alle 10 anche un raduno a piazza Trilussa contro la violenza sulla donne. Nel pomeriggio, dalle 14, ci sarà un corteo contro la violenza sulle donne che partirà da piazza della Repubblica e arriverà a San Giovanni. Preavvisati 50mila partecipanti. Sotto la lente le chat dei No Green Pass dove si annuncia un possibile blitz nel pomeriggio nell’area di Ponte Sisto, vicino al ministero della Salute: al momento la protesta non è stata preavvisata ma la zona sarà comunque monitorata dalle forze dell’ordine.