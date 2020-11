I nodi d’autunno in un Paese senza programmazione A pagare lo scotto maggiore sono i settori vitali del “made in Italy”, ma anche alcuni comparti strategici come la sanità di Giancarlo Mazzuca

Recovery fund: ecco il piano del Governo

A pagare lo scotto maggiore sono i settori vitali del "made in Italy", ma anche alcuni comparti strategici come la sanità

Quell'araba fenice che si chiama programmazione. Mai come in questo periodo, tra una legge di bilancio che è tutta un rebus e tante linee d'intervento anti-covid ancora da definire (ad esempio: quando si metteranno nero su bianco i piani per utilizzare al meglio i finanziamenti del Recovery Fund?) siamo davvero in alto mare. Certo, il problema è atavico perché da almeno venti anni non facciamo una seria programmazione finanziaria, industriale e sociale. E proprio di questi tempi, in autunno, il nodo torna puntualmente sul tavolo per cercare di scioglierlo, ma, ogni volta, con altrettanta regolare puntualità, continuiamo a rinviarlo alle calende greche.

A differenza di altre nazioni (qualche esempio: Stati Uniti, Germania e Svizzera), la politica italiana non sembra mai capace di andare al di là del breve termine con la solita parola d'ordine: continuare a vivere alla giornata.

Un “boomerang”, quello dell'improvvisazione, che si moltiplica per dieci in un Paese come il nostro dove la burocrazia regna sovrana. A pagare lo scotto maggiore di tutto ciò sono i settori vitali del “made in Italy”, ma anche - lo stiamo, purtroppo, registrando in queste settimane di Covid-2 – alcuni comparti strategici come la sanità. Per non parlare delle grandi priorità, dal dissesto idrogeologico alle opere pubbliche mai completate, che continuano a perpetuarsi: le denunce si susseguono, ma i risultati pratici latitano.

Non bastano gli “stati generali” o le tante commissioni “ad hoc” di esperti o di parlamentari, imposte oggi dalla pandemia, per cercare di risolvere alla radice l'emergenza- programmazione nelle diverse sfacettature: qui ci vuole un “Piano Italia” quinquennale che sia, al tempo stesso, molto dettagliato ed il più completo possibile. Abbiamo tante eccellenze, tanti “numeri uno” in campo industriale, o nella scuola, nella sanità, nel turismo, nell'artigianato da mettere assieme: facciamo in modo che possano lavorare in squadra per definire, una buona volta per tutte, progetti a lunga scadenza. E cerchiamo di varare anche in Italia valide scuole per manager della cosa pubblica.

È perfettamente inutile continuare a dibattere sugli aiuti europei del Recovery Fund, o sulla necessità o meno di ricorrere o no ai soldi del Mes, se poi non siamo capaci di elaborare un piano dettagliato degli interventi da fare con quei finanziamenti. Ma dovremo pure presentare progetti seri ed attendibili a livello internazionale per rastrellare prestiti sui vari mercati: avremo disco verde solo con “covenant” adeguati. O riusciamo, insomma, a voltare pagina adesso o dovremo davvero rassegnarci all'idea di un futuro uguale ad un “risiko” a 360 gradi.