I nodi giuridici per congelare beni degli oligarchi

Questi provvedimenti sono di carattere eccezionale e non inquadrabili nel contesto del nostro ordinamento dove non c’è la figura del congelamento dei beni, ma vi sono figure giuridiche assimilabili: il sequestro civile e penale, la confisca, tutti provvedimenti, emessi sempre da un magistrato, di restrizione sulla disponibilità dei beni. I Regolamenti Ue del 2014 e del febbraio 2022, unitamente agli atti di esecuzione necessari, dovrebbero essere i titoli esecutivi per disporre il blocco dei beni, in sostituzione del provvedimento del giudice.

Un ulteriore aspetto merita un commento: il congelamento viene disposto nei confronti dei beni, detenuti dal soggetto indicato nella lista, anche per «interposta persona». I beni che si trovano in Italia di questi individui – ville e yacht – non sono a loro intestati come persone fisiche, ma a società, i cui soci sono altre entità societarie con sedi in Paesi stranieri. E molto spesso con partecipazioni detenute da trust.

Per l’ordinamento italiano, e non solo, la società di capitali è un soggetto distinto dalle persone dei soci e beneficia di autonomia patrimoniale: ciò significa che la società risponde dei propri debiti, ma non delle obbligazioni dei soci. Chi assume di avere un credito nei confronti del socio non può aggredire il patrimonio della società, che è cosa distinta. È il principio di diritto societario del divieto del piercing the corporate veil: non posso congelare un bene che appartiene alla società, anche se ho un credito nei confronti del socio della medesima.

Questo divieto spesso non è applicato nel contesto di procedimenti penali, quando si dispongono sequestri o confische per la tutela delle obbligazioni discendenti da reato. Non è chiaro se il congelamento dei beni sia da qualificare come sanzione penale o amministrativa: è invece chiaro che i provvedimenti di congelamento abbattono il velo societario. Se il bene è intestato a una società, ma vi sono elementi sufficientemente certi per dire che quel bene è nella disponibilità o detenzione di uno degli individui del listing, il bene è detenuto per «interposta persona». E può essere congelato. Vi sono poi le questioni di come potranno essere gestiti quei beni e chi ne pagherà i costi di manutenzione, come i noli per l’attracco alle banchine di imbarcazioni decisamente ingombranti.

