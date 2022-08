I nodi irrisolti del nuovo bazooka della Bce

In questa prospettiva, oltre ai criteri di ammissibilità, s'inquadrano anche le regole previste per la disattivazione del nuovo strumento e per il suo coordinamento con la stance di politica monetaria. Sul primo punto è stato specificato che gli acquisti termineranno quando si riscontrerà un miglioramento duraturo nella trasmissione della politica monetaria ma, in alternativa, anche quando si riterrà che le tensioni persistenti siano dovute ai fondamentali del paese interessato. Per quanto attiene l'impatto degli acquisti di titoli connessi all'eventuale attivazione del nuovo scudo non c'è un impegno esplicito alla sterilizzazione (come fu invece per il SMP). Tuttavia, è difficile immaginare che si possa evitare una smobilizzazione dei titoli nel lungo termine, poiché si è deciso che gli acquisti non dovranno avere un impatto persistente sul bilancio complessivo dell'Euro-sistema.

Silenzio sul risk sharing

Uno degli aspetti più controversi dell'architettura del TPI riguarda poi la condivisione dei rischi – risk sharing – sui titoli acquistati. Nei programmi più recenti (PSPP e PEPP), il risk sharing ha avuto un peso residuale perché la BCE ha comprato direttamente solo una minima quota dei titoli di debito pubblico emessi dai singoli paesi membri. La maggior parte degli acquisti è stata invece effettuata dalle Banche Centrali Nazionali, ciascuna per i titoli emessi dalla propria giurisdizione. In tal modo ogni Banca Centrale Nazionale ha assunto esposizione verso il proprio rischio-paese ma non verso quello di altri paesi, per cui non subirebbe perdite se uno di questi facesse default. Nel PSPP questo aspetto è stato chiarito sin dall'inizio, mentre non è stato minimamente affrontato nella presentazione del nuovo scudo anti-spread. Tuttavia, appare poco probabile che si sia optato per la condivisione dei rischi, anche considerato che – come si è detto – già col risk sharing ai minimi termini del PSPP la Germania ha sollevato obiezioni di legittimità.

Il rapporto con gli altri strumenti della BCE

Nel presentare il nuovo strumento, la BCE ha voluto infine contestualizzarlo rispetto ai due dispositivi già presenti nella sua cassetta degli attrezzi per contrastare il rischio di frammentazione della politica monetaria: il PEPP e le OMT.

Il programma pandemico, e segnatamente la flessibilità nel reinvestimento dei rimborsi sui titoli in scadenza, resterà «la prima linea di difesa» contro i rischi di frammentazione collegati alla pandemia. La conferma è arrivata in settimana con la diffusione dei dati sulla ripartizione dei reinvestimenti tra le diverse giurisdizioni nel bimestre giugno-luglio 2022. I dati evidenziano, infatti, che i riacquisti hanno nettamente privilegiato i paesi periferici a svantaggio di quelli core. In particolare, Italia e Spagna si sono aggiudicate acquisti rispettivamente 9,8 e 5,9 miliardi di euro con liquidità proveniente in larga parte dai rimborsi di titoli di Stato tedeschi (€ 14,3 miliardi) e, in misura molto minore, francesi (€ 1,2 miliardi). Come conseguenza, sono cresciute notevolmente le deviazioni cumulate degli acquisti effettivi del PEPP rispetto a quelli coerenti col criterio della capital key .

DEVIAZIONI CUMULATE DALLA CAPITAL KEY NEGLI ACQUISTI DI TITOLI GOVERNATIVI DEL PEPP Loading...

Occorre tuttavia ricordare che i reinvestimenti del PEPP hanno una capacità limitata, senza contare che non ci sono garanzie che nei prossimi mesi resteranno così tanto biased a favore dei paesi periferici. Anche per questo è cruciale capire quali siano le reali condizioni previste per l'utilizzo del nuovo strumento.