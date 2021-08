I nodi in vista della ripresa della scuola / Il personale ancora no vax

Stando all’ultimo report settimanale predisposto dal commissario Figliuolo, tra docenti, bidelli e personale di segreteria sono ancora in 217.870 a non aver effettuato nemmeno la prima dose del vaccino. In quattro regioni e nella provincia autonoma di Bolzano la percentuale di personale scolastico non vaccinato continua a essere sopra il 30%.

La Sicilia è al 42,64%, l’Alto Adige al 37,4%, la Liguria al 34,75%, la Sardegna al 33,11% e la Calabria al 30,96 per cento.

Il Governo ha previsto l’obbligo di green pass per il personale scolastico (docenti, presidi e assistenti tecnici amministrativi). In base all’ultimo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, tutto il personale scolastico dovrà possedere il green pass, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati. Il green pass non è previsto per studenti e studentesse

