I nodi in vista della ripresa della scuola / Il Protocollo di sicurezza per il settore scuola

Le principali misure per il rientro in aula previste dal Governo nell’ultimo decreto (dal green pass per i docenti, all’uso della mascherina, alle regole per il distanziamento) saranno accompagnate da un apposito Piano operativo predisposto dal ministero dell’Istruzione.

Il Piano ha avuto l’ok di Regioni, Comuni e Province, in Conferenza Unificata, e sarà inviato alle scuole insieme a uno specifico Protocollo di sicurezza per il settore scuola (che però ancora non è stato definito, lo sarà a breve in vista del rientro in classe).

«Il Protocollo di sicurezza – ha sottolineato il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli - deve contenere una serie di misure univoche e da applicare senza difficoltà. Il distanziamento, ad esempio, laddove logisticamente inattuabile, deve essere derogato con chiarezza con la previsione dell’obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche: non si può, del resto, non riconoscere che le aule e gli spazi degli edifici scolastici di norma non consentono il distanziamento».

Nell’ottica di garantire un adeguato distanziamento nelle classi, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un Avviso che prevede finanziamenti specifici, destinati agli enti locali, per lavori di edilizia leggera e affitto di spazi in vista della ripresa delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022. In particolare, 200 milioni serviranno per interventi di edilizia leggera nelle classi e all'interno delle strutture scolastiche, altri 70 milioni stanziati con il decreto sostegni bis, per l'affitto di spazi didattici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.