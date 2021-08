I nodi in vista della ripresa della scuola / Le sanzioni per i presidi che non controllano il QR code

Con l’ultimo decreto l’esecutivo ha previsto sanzioni pecunarie da 400 fino a mille euro a carico dei dirigenti scolastici nel caso in cui non verifichino il possesso del certificato verde da parte del personale in servizio presso le scuole.

In cambio l’Associazione nazionale presidi chiede 8mila assunzioni per il personale di segreteria e una banca dati per consentire di conoscere chi non è in possesso del QR code.

Il sindacato dei dirigenti scolastici Udir ha criticato il provvedimento del green pass sulla scuola in quanto «viene scaricata per l’ennesima volta e in modo inaccettabile la responsabilità sulle scuole, che devono risolvere parte dei problemi legati ai trasporti, nominare un mobility manager e predisporre un piano degli spostamenti coerenti con i tavoli prefettizi entro il 31 agosto, con tempi troppo ristretti. Inoltre non si specifica come comportarsi con i fornitori in caso di sospensione di un’uscita didattica se cambia il quadro epidemiologico di una regione».

3/6 5/6 Menu