«I Nomad sono i garanti degli investitori»

Chi è lo specialist?

È l’operatore che garantisce la liquidità del titolo e che produce i report di analisi. Sarebbe opportuno che il titolo fosse coperto da più ricerche oltre a quelle obbligatorie dello specialist.

Ci sono segnali che dovrebbero insospettire il Nomad quando la società chiede di essere accompagnata sul mercato?

Uno, per esempio, è quanta parte della raccolta di denaro fresco presso gli investitori è fatta attraverso un aumento di capitale, dunque per finanziare l’attività, e quanto attraverso una cessione di quote. Una sproporzione della vendita di azioni rispetto all’aumento di capitale potrebbe significare che l’azionista ha interesse a uscire dall’azienda e, probabilmente, crede poco o nulla nelle potenzialità di crescita. Perché mai allora dovrebbero crederci gli investitori? È indicativo vedere chi nell’Ipo fa aumenti di capitale e chi vende azioni.

Il flottante è una discriminante?

Il flottante minimo per la quotazione all’Aim è del 10 per cento. Però Borsa Italiana, facendo proprie le richieste degli investitori, consiglia percentuali maggiori per aumentare la liquidità sul titolo. Ritengo però che la bontà dell’investimento la faccia la società, con la trasparenza sulla sua attività, e non il mercato dove è quotata.