I nonni possono adottare il nipote anche se i genitori sono in vita

I nonni possono adottare la nipote di cui si prendono cura dalla nascita anche se i genitori sono in vita, ma non in grado di seguire la figlia. La Suprema corte per la prima volta apre all’adozione in casi particolari, la cosiddetta adozione mite, superando in nome dell’interesse superiore del minore, la norma di legge secondo la quale l’adozione per i parenti entro il quarto grado è possibile solo se i minori da adottare sono orfani. A fare da apripista era stata la Corte costituzionale, nel 1999, concedendo la step child adoption agli zii di un minore, orfano di un solo genitore. Oggi a vincere una battaglia persa sia con il Tribunale dei minori, sia con la Corte d’Appello, sono stati i nonni materni di una ragazzina ultraquattordicenne, che stava con loro sin dalla nascita, in forza di un affidamento urgente e temporaneo, poi confermato.

Il contrasto con la legge

Situazione che aveva portato il Tribunale dei minori a dichiarare il nonno tutore della minore e il padre e la madre biologici decaduti dalla responsabilità genitoriale. I giudici avevano respinto però la richiesta di adozione fatta dai nonni. Per la Corte d’Appello, infatti, il rapporto di parentela diretta, e di conseguenza i diritti di successione, arricchiti dalla nomina del nonno come tutore della bambina, erano sufficienti per escludere la necessità di «formalizzare ulteriormente e diversamente il consolidato rapporto tra nonni e nipote». In più il sì all’adozione sarebbe stato in contrasto con la legge 183/1983 (articolo 44, lettera a)) «secondo cui il minore può essere adottato da persone unite da vincolo di parentela fino al sesto grado, ma solo nel caso l’adottando sia orfano di padre e di madre».

L’evoluzione del diritto vivente

Una preclusione che la Cassazione aggira guardando all’evoluzione del diritto vivente. La Suprema corte sottolinea l’assenza di precedenti in un caso come quello esaminato. Tuttavia attira l’attenzione sull’obiettivo dell’adozione in casi particolari, diretta soprattutto «a tutelare l’interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate». Questo, ovviamente, una volta accertata l’idoneità dell’adottante. Anche per quanto riguarda la posizione giuridica, non c’è dubbio, precisano i giudici, che l’adozione mite dia agli adottati la garanzia di assumere lo stato di figlio minore a tutti gli effetti: dagli obblighi per l’adottante di educarlo, istruirlo e mantenerlo, al cognome, alla successione. Dunque «si sommano la responsabilità genitoriale e i doveri verso i figli agli altri molteplici effetti dell’adozione in materia codicistica».

La tutela giuridica e affettiva

Una tutela giuridica - che i giudici di merito non hanno considerato - ben più incisiva rispetto a quella che il minore può avere tramite la nomina del tutore e l’affidamento temporaneo. Nel caso esaminato i genitori biologici della ragazza, avevano dato il necessario consenso, e la stessa minore aveva detto sì all’adozione. Un passo che consentiva all’adolescente di essere più protetta. I nonni avevano, infatti, raccontato ai giudici che la nipote era rimasta molto turbata dall’irresponsabilità della madre che si era sparita da casa «rendendosi irreperibile per alcuni giorni». Meno rischi dunque per l’equilibrio psicologico dell’adolescente, maggiore tutela giuridica, rapporti con chi si prendeva cura di lei dalla nascita rafforzati e consolidati. Tutte buone ragioni per lasciare alle spalle una previsione di legge superata nel tempo, da una giurisprudenza che dà sempre più importanza ai legami affettivi nel concreto.